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Лукашенко назвал главную задачу, проблему и обеспокоенность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главной задачей, проблемой и обеспокоенностью властей страны является стабильность экономики.В источнике
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Коммерсантъ

Лукашенко связал обстановку в стране с состоянием экономики

Коммерсантъ09:22
RT на русском

Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии

RT на русском08:47
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что договоренности с РФ положительно сказываются на экономике

Газета.Ru08:35
ТАСС

Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей и проблемой властей Белоруссии

ТАСС08:07
Lenta.ru

Лукашенко назвал главную задачу и проблему Белоруссии

Lenta.ru07:46
РБК

Лукашенко заявил о положительных результатах по договоренностям с Россией

РБК08:35
РИА Новости

Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

РИА Новости08:09

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новости13:58
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Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".
Российская газета06:30
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