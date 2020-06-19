Общество
REGNUMЛукашенко назвал глупостью требование МВФ ввести в Белоруссии карантин
Минск, 19 июня 2020, 14:09 — REGNUM Минск считает неприемлемым требование Международного валютного фонда (МВФ) о введении карантина по коронавирусу в обмен на предоставление кредитов. Об этом 19 июня заявил президент республики Александр Лукашенко.
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Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 09:10, Ашберн
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Lenta.ru 08:38
Политика
Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
Политика
ЕС продлит на полгода экономические санкции против России
В четверг, 18 июня, совет стран Евросоюза принял окончательное решение продлить санкции против России в связи с присоединением Крыма и Севастополя до 23 июня 2021 года.
Газета.Ru 08:43
Авто
Kia анонсировала новый минивэн Carnival
Компания Kia анонсировала новое поколение минивэна Carnival, премьера которого состоится в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 07:35
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Авто
Электромобили в России могут быть выгоднее бензиновых машин
Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня 07:46
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Армия и оружие
Американский десантный корабль вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на украинское издание «Думская».
Телеканал 360° 08:42
Культура
Скончался актер Василий Стоноженко
Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
Rambler News Service 07:26
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка
Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
Здоровье
В Петербурге от коронавируса умер врач больницы Святого Георгия
В Петербурге скончался заведующий 2-м терапевтическим отделением больницы Святого великомученика Георгия Игорь Менакер.
Город+ 08:42
Единоборства
Боец UFC Волков оценил свои шансы в бое против Блейдса
Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжелой весовой категории, поделился ожиданиями от боя против американца Кертиса Блейдса, который состоится 21 июня в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 173.
Sport24.ru вчера в 16:21
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Происшествия
Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне
Дижон, Франция, 19 июня 2020, 15:20 — REGNUM Крупная полицейская операция прошла 19 июня 2020 года в районах французского города Дижон после беспорядков 12−15 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.
REGNUM 08:20
Общество
В Свердловской области отменили ограничения на продажу алкогольной продукции
20 апреля Свердловская область первой в Уральском федеральном округе ограничила продажу алкогольной продукцию.
ТАСС 08:51
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Энергетика
Нефть Brent приближается к отметке $42
Сегодня, 19 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent и фьючерс на S&P500 торгуются в плюсе — баррель Brent стоит — $41,86, WTI — $31,01.
REGNUM 01:15
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01