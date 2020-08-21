Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной
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Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».В источнике
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Лукашенко предложил Макрону посредничество в переговорах с «жёлтыми жилетами»
Говорит Москвавчера в 09:26