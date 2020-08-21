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REGNUM
REGNUM

Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».В источнике
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Вести.Ru

Вторая неделя после выборов: политическая обстановка в Белоруссии

Вести.Ruвчера в 14:09
Известия

Лукашенко ответил Макрону на предложения о посредничестве

Известиявчера в 09:28
Российская газета

Лукашенко скептически воспринял предложение Макрона стать миротворцем

Российская газетавчера в 09:54
РБК

Лукашенко предложил Макрону посредничество между ним и «желтыми жилетами»

РБКвчера в 11:50
Говорит Москва

Лукашенко предложил Макрону посредничество в переговорах с «жёлтыми жилетами»

Говорит Москвавчера в 09:26
РИА Новости

Лукашенко готов стать посредником между Макроном и «желтыми жилетами»

РИА Новостивчера в 09:17
ТАСС

Лукашенко скептически воспринял предложение Макрона стать посредником в разрешении кризиса

ТАССвчера в 09:16
КП - Беларусь

Лукашенко: Пусть Макрон и Помпео сначала разберутся у себя

КП - Беларусьвчера в 09:48

Военные Беларуси обеспокоены наращиванием боевой силы у границ с ЕС

В рамках учений привлекаются ракетные комплексы, силы артиллерии, бронетехника, авиация и т.д. Военные Беларуси утверждают, что зафиксировали повышение со стороны ЕС разведывательной активности.
Актуальные Новостивчера в 12:36

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
13

Жена Навального подписала документы для его транспортировки в Германию

Жена находящегося в коме Алексея Навального Юлия подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете.
Ведомостивчера в 15:27
13

Американцы восхитились российским автомобилем-амфибией «Дрозд»

Впервые широкой публике будет показана российская полноприводная глиссирующая машина-амфибия "Дрозд", на которую, как сообщает Lenta.ru, обратили внимание в американском издании Drive, где машину сравнили с одним из автомобилей Джеймса Бонда.
Экономика сегодня20 августа в 06:43
11

GeForce RTX 3090 стала на шаг ближе к выходу

Премьера видеокарт Nvidia нового поколения Ampere ожидается 1 сентября, и сегодня появилось лишнее подтверждение тому, что компания не станет медлить с анонсом: корейский регулятор сертифицировал графическую карту Nvidia под обозначением PG133A.
iXBT.com20 августа в 06:54
11

Российский Су-30 перехватил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем

20 августа российский истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа поднимался в воздух для перехвата самолета Военно-морских сил Франции Breguet Atlantic и самолета-разведчика Breguet Atlantic Королевских ВВС Великобритании.
РЕН ТВвчера в 12:29
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Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра по вопросам урегулирования отношений Грузии с РФ Зураб Абашидзе заявил, что воздушное авиасообщение между Тбилиси и Москвой было прервано по решению российской стороны.
Газета.Ruвчера в 04:41
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