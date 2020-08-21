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REGNUM
REGNUM

Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».В источнике
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РБК

Лукашенко предложил Макрону посредничество между ним и «желтыми жилетами»

РБК11:50
Российская газета

Лукашенко скептически воспринял предложение Макрона стать миротворцем

Российская газета09:54
ТАСС

Лукашенко скептически воспринял предложение Макрона стать посредником в разрешении кризиса

ТАСС09:16
Говорит Москва

Лукашенко предложил Макрону посредничество в переговорах с «жёлтыми жилетами»

Говорит Москва09:26
РИА Новости

Лукашенко готов стать посредником между Макроном и «желтыми жилетами»

РИА Новости09:17
Известия

Лукашенко ответил Макрону на предложения о посредничестве

Известия09:28
Вести.Ru

Лукашенко предложил Макрону помочь с «жилетами»

Вести.Ru09:14
КП - Беларусь

Лукашенко: Пусть Макрон и Помпео сначала разберутся у себя

КП - Беларусь09:48

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20:04
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Генри Кавилл опубликовал первое фото со съемок 2-го сезона «Ведьмака»

Британский актер Генри Кавилл опубликовал в своем Instagram-аккаунте первое фото с продолжения съемок сериала "Ведьмак" от Netflix, на котором запечатлен процесс его превращения в истребителя чудовищ с помощью грима.
Российская газета06:21
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
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Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который планировалось провести 28 августа — 6 сентября на Красной площади в Москве, перенесен на год из-за угрозы коронавируса, сообщили его организаторы.
Коммерсантъ12:43
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