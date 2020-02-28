Экономика
ИзвестияЛукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике. Об этом лидер страны заявил в пятницу, 28 февраля, на съезде Федерации профсоюзов страны.
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Экономика
Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Здоровье
Британские власти могут закрыть города из-за вспышки коронавируса
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что правительство страны не исключает никакие варианты при распространении коронавируса.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Здоровье
Родители в Германии собрались опротестовать закон об обязательной прививке
Конституционные жалобы против закона об обязательной прививке от кори намереваются подать многочисленные представители семей с малолетними детьми в Конституционный Суд Германии, 1 марта сообщает новостной сайт web.de.
Происшествия
В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
Армия и оружие
Ливийская армия захватила стратегический плацдарм возле столицы страны
Стратегически важный пригород Триполи — Эль-Азизия полностью контролируется силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, заявили в ЛНА 1 марта, передает телеканал Sky News Arabia.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Здоровье
Прибывающие из опасных из-за коронавируса стран сахалинцы будут на карантине
Сахалинский минздрав предупреждает всех жителей области о том, что при возвращении из стран, неблагополучных по коронавирусу, они однозначно (это слово глава минздрава Владимир Ющук подчеркнул) будут помещаться в карантинную зону под наблюдение на срок не менее трех недель.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Коронавирус в волосах: что делать? Советы трихолога
Сбривать бороду и длинные волосы из-за коронавируса или любого другого вируса нет необходимости, но есть ряд предосторожностей, которые следует соблюдать.
Здоровье
Из-за вирусной инфекции в учебных заведениях Подмосковья вводятся чрезвычайные меры
В Подмосковных детских садах, школах и колледжах со 2 марта вводятся весьма жесткие, если не сказать чрезвычайные, меры по профилактике острых респираторных вирусных заболеваний.
Гаджеты
Специалисты ESET сообщили об уязвимости Wi-Fi
Отмечается, что благодаря этой уязвимости хакеры могут с помощью сети Wi-Fi взламывать гаджеты.
Армия и оружие
Турецкая армия развернула «Щит весны» в сирийском Идлибе
Глава турецкого военного ведомства заявил, что операция начата в ответ на «подлый» авиаудар по позициям ВС Турции, унесшем 27 февраля жизни 36 военнослужащих страны в Идлибской зоне деэскалации.
Культура
Бату Хасиков рассказал о праздновании Восточного Нового года в Москве
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Происшествия
Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики
Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Наука
В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон
Киберспорт
Electronic о победе NAVI на IEM Katowice 2020: «Горжусь командой»
Денис electronic Шарипов прокомментировал победу на IEM Katowice 2020 по CS:GO.
Технологии
В приложении Play Store появилась поддержка тёмного режима
Очевидно, что обновление, которое в скором времени получит широкое распространение, будет одобрено этой категорией пользователей, поскольку оно позволит активировать тёмный режим непосредственно в настройках Play Store.
Авто
Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4
Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала.
Футбол
«Краснодар» рассматривал вариант с арендой Педро и Мертенса
Клуб из Краснодара рассматривал вариант с арендой с учётом нового лимита, который вступит в силу с сезона-2020/21.
Армия и оружие
Сирийская армия закрыла небо над Идлибом
Общество
У православных христиан начался Великий пост
Второго марта в России начался Великий пост, который продлится вплоть до Пасхи, Светлого Воскресения Христова (19 апреля).
Авто
Названы непригодные для повторной продажи автомобили
Шоу-бизнес
«Огромные губы и новый нос»: Королева поразила переменами во внешности
Поклонников певицы поразило её новое фото. Наташа Королева выпустила новый сборник песен.
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачи кредиток
Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.