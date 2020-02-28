Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике. Об этом лидер страны заявил в пятницу, 28 февраля, на съезде Федерации профсоюзов страны.

Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

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