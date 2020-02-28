Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике. Об этом лидер страны заявил в пятницу, 28 февраля, на съезде Федерации профсоюзов страны.
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Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

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Рост цен на молоко Лукашенко назвал идиотизмом

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Лукашенко объяснил идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Журналистская правда02:02
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В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

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Внешнеполитическое ведомство призвало власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителей российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего.
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Турция сбила два сирийских самолета в Идлибе

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Автобус привез «Рубин» на другой стадион перед матчем с «Тамбовом»

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве в течение следующей недели.
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Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
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С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Недавно в эфире передачи «Секрет на миллион» певица Надежда Бабкина сделала сенсационное признание, которого никак не ожидали от нее услышать сотни преданных поклонников.
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Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

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Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
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Политика

Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Минске с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, стороны обсудили обмен в формате "всех на всех", сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
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После убийства Листьева его жена странно себя вела

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Спорт

Репилов второй раз стал победителем Кубка мира по санному спорту

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На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
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Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита» за попытку украсть флаг

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Путин осмотрел макет панорамы боя 6-й десантной роты на высоте 776

Президент России Владимир Путин осмотрел в Пскове макет панорамы героического боя 6-й парашютно-десантной роты в Аргунском ущелье в 2000 году.
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США и «Талибан» подписали соглашение о мире в Афганистане

США и запрещенное в России движение «Талибан» подписали мирное соглашение, которое должно прекратить 18-летнюю войну в Афганистане.
Новая газета вчера в 08:43
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Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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Frontex перебрасывает в Грецию дополнительные силы из-за мигрантов

Европейское агентство по контролю внешних границ (Frontex) перебрасывает в Грецию дополнительные силы из-за миграционной ситуации, говорится в сообщении Агентства в Twitter.
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Роухани предложил провести трехстороннюю встречу по Идлибу без России

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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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В доме Павла Буре подрались домработница и няня

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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