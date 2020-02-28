Экономика
ИзвестияЛукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике. Об этом лидер страны заявил в пятницу, 28 февраля, на съезде Федерации профсоюзов страны.
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Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе
Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
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Под налог на роскошь подпали новые машины
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МИД призвал власти Турции вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik
Внешнеполитическое ведомство призвало власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителей российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего.
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Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, заявил президент Владимир Путина.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии
Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
Общество
Синоптик рассказала о приближении к Москве «атлантического тепла»
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве в течение следующей недели.
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Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Политика
Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам
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С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Недавно в эфире передачи «Секрет на миллион» певица Надежда Бабкина сделала сенсационное признание, которого никак не ожидали от нее услышать сотни преданных поклонников.
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Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Спорт
Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти
Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Политика
Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Минске с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, стороны обсудили обмен в формате "всех на всех", сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
Общество
После убийства Листьева его жена странно себя вела
Борис Уваров, в 1995 году — старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России, общался с женой Влада Листьева Альбиной после убийства и нашел ее поведение странным.
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Репилов второй раз стал победителем Кубка мира по санному спорту
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Кино
Бен Аффлек перекрасился для роли в новом фильме Ридли Скотта
Политика
Путин осмотрел макет панорамы боя 6-й десантной роты на высоте 776
Президент России Владимир Путин осмотрел в Пскове макет панорамы героического боя 6-й парашютно-десантной роты в Аргунском ущелье в 2000 году.
Политика
США и «Талибан» подписали соглашение о мире в Афганистане
США и запрещенное в России движение «Талибан» подписали мирное соглашение, которое должно прекратить 18-летнюю войну в Афганистане.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Политика
Frontex перебрасывает в Грецию дополнительные силы из-за мигрантов
Европейское агентство по контролю внешних границ (Frontex) перебрасывает в Грецию дополнительные силы из-за миграционной ситуации, говорится в сообщении Агентства в Twitter.
Политика
Роухани предложил провести трехстороннюю встречу по Идлибу без России
Президенты Ирана и Турции Хасан Роухани и Тайип Эрдоган 29 февраля обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, чьи тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Происшествия