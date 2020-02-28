Экономика
ИзвестияЛукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике. Об этом лидер страны заявил в пятницу, 28 февраля, на съезде Федерации профсоюзов страны.
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Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Космос
Костюмы проекта SIRIUS оснастят технологией VR для имитации Луны
Костюмы для изоляционного эксперимента SIRIUS оснастят технологией виртуальной реальности, чтобы увеличить эффект присутствия на Луне, заявил глава проекта, руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский, 29 февраля сообщает ТАСС.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Культура
Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем
Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
Общество
В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы
В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце изменила татуировку, посвященную мужу
Год назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце сделали татуировки на безымянных пальцах в виде колец в знак своей любви.
Армия и оружие
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
Биатлон
В Международном союзе биатлонистов нашли виновных в обысках у Логинова
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце и нашел виновных в случившемся.
Космос
Astra вновь не смогла совершить тестовый запуск ракеты для Пентагона
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Общество
Выросло число погибших от коронавируса в Италии
Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Здоровье
В Роспотребнадзоре россиян призвали отказаться от поездок за границу
Как уточнила руководитель ведомства, в случае, если нет возможности отказаться от поездки, следует её максимально сократить.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Общество
Папа римский пропустит мероприятие из-за простуды
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией
Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Армия и оружие
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии. Он не отвечает заявленным характеристикам.
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Кино
Интересные факты о съемках культового фильма «Назад в будущее»
Если вы не являетесь поклонником культовой фантастической франшизы «Назад в будущее», то мы просто не знаем, что с вами не так.
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Общество
На Масленицу в Никола-Ленивце сожгли 20-метровый мост
Мост высотой около 20 м сожгли на Масленицу в калужском арт-парке «Никола-Ленивец», сообщает корреспондент «АиФ-Калуга».