Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике. Об этом лидер страны заявил в пятницу, 28 февраля, на съезде Федерации профсоюзов страны.
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Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Мой Брянск12:39

Лукашенко обещает рост зарплат и снижение цен

Независимая газета11:45

Лукашенко: Идиотизм полный — не можем обеспечить свой народ молоком

Украина.ру28 февраля в 07:18

Рост цен на молоко Лукашенко назвал идиотизмом

News.ru00:37

Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Известия28 февраля в 07:41

Лукашенко объяснил идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Журналистская правда02:02
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:55, Ашберн
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Футбол

«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:06
Космос

Костюмы проекта SIRIUS оснастят технологией VR для имитации Луны

Костюмы для изоляционного эксперимента SIRIUS оснастят технологией виртуальной реальности, чтобы увеличить эффект присутствия на Луне, заявил глава проекта, руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский, 29 февраля сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 00:58
Политика

Границу Турции с ЕС пересекли уже более 100 тыс. беженцев

REGNUM 13:29
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

Российская газета вчера в 06:47
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru 28 февраля в 14:55
Культура

Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем

Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
НТВ 07:47
Общество

В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы

В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
РБК 13:23
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Агата Муцениеце изменила татуировку, посвященную мужу

Год назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце сделали татуировки на безымянных пальцах в виде колец в знак своей любви.
RuNews24.ru 14:18
Армия и оружие

Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
РИА Новости 10:10
Биатлон

В Международном союзе биатлонистов нашли виновных в обысках у Логинова

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце и нашел виновных в случившемся.
Lenta.ru 13:48
Космос

Astra вновь не смогла совершить тестовый запуск ракеты для Пентагона

Аргументы и Факты вчера в 17:42
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Общество

Выросло число погибших от коронавируса в Италии

Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Газета.Ru 12:42
Происшествия

В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

RT на русском 14:26
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд

Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Коммерсантъ 13:41
Здоровье

В Роспотребнадзоре россиян призвали отказаться от поездок за границу

Как уточнила руководитель ведомства, в случае, если нет возможности отказаться от поездки, следует её максимально сократить.
Мойка78 вчера в 01:29
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

32CARS.ru 28 февраля в 05:08
Армия и оружие

Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.
РИА Новости 14:35
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:51
Общество

Папа римский пропустит мероприятие из-за простуды

Коммерсантъ 09:44
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией

Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Военное дело 06:42
Общество

Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

РИА Новости 10:27
Армия и оружие

Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии

Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии. Он не отвечает заявленным характеристикам.
Ferra 07:07
Происшествия

Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru 10:04
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru 13:45
Кино

Интересные факты о съемках культового фильма «Назад в будущее»

Если вы не являетесь поклонником культовой фантастической франшизы «Назад в будущее», то мы просто не знаем, что с вами не так.
МонаВиста вчера в 13:47
Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

News.ru 11:42
Общество

На Масленицу в Никола-Ленивце сожгли 20-метровый мост

Мост высотой около 20 м сожгли на Масленицу в калужском арт-парке «Никола-Ленивец», сообщает корреспондент «АиФ-Калуга».
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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