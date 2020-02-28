Экономика
ИзвестияЛукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике. Об этом лидер страны заявил в пятницу, 28 февраля, на съезде Федерации профсоюзов страны.
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Общество
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
Общество
Ряд законов вступили в силу в России с 1 марта
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
Транспорт
Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт
Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Политика
Пушков рассказал о важности того, что Путин ответил Эрдогану
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Политика
Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
"Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции", — говорится в сообщении.
Технологии
Trina Solar представила сверхмощные модули, задав новый отраслевой стандарт эпохи PV 5.0
Появление новых продуктов укрепляет позиции компании на рынке в преддверии новой эпохи PV 5.0.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз
Рэпер Элджей впервые выложил в Сеть фотографию, на которой поклонники увидели его глаза без белых линз.
Спорт
Большунов не тратил время на питье воды ради результата
Неудачи в «Ски туре» реабилитировало второе место на этапе Кубка мира в Лахти, теперь отрыв Большунова составляет 465 очков.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
Политика
Макрон призвал Россию и Турцию договориться о прекращении огня в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонных разговорах призвал лидеров России и Турции достичь прекращения огня в Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Карантин для приехавших из Италии Анна Попова сообщила, что оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день не имеется.
Космос
Космический корабль Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разорвался при испытаниях в штате Техас.
Футбол
ЦСКА и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России
Московский ЦСКА и "Урал" объявили стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игры
Bethesda рассказала о диалогах в обновлении Fallout 76: Wastelanders
Обновление Wastelanders появится в Fallout 76 7 апреля.
Футбол
Шоморудов и Норманн сыграют с первых минут в матче против «Ахмата»
Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Ростовом».
Политика
США и «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Политика
В Иране обвинили США в распространении коронавируса в стране
"Экономические санкции Дональда Трампа при соучастии европейцев лишили систему общественного здравоохранения Ирана возможности своевременно отреагировать на коронавирус", - написал политик на своей странице в Twitter.
Экономика
Депутаты предложили защиту от недобросовестных страховщиков
В пакете законопроектов предлагаются и другие меры, направленные на борьбу с неправомерными действиями при банкротстве кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, а также на усиление контроля за финансовым рынком.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Хоккей
«Тампа-Бэй» обыграла «Калгари». Кучеров и Сергачев отдали по два паса
Защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров имеют прямое отношение к двум первым шайбам "молний".
Политика
Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США
Пирс заключает, что уничтожение одной ядерной державой другой, например, безответная атака США на Россию или Китай, может быть смертельно опасным для первой, что объясняется, в частности, выбросом в верхние слои атмосферы сажи, которая способна спровоцировать глобальное похолодание и, как следствие, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур.
Общество
Восьмерых вернувшихся из Италии петербуржцев проверяют на коронавирус
В Петербурге госпитализировали восемь горожан с подозрением на коронавирус после путешествия по Италии.
Футбол
Юрген Клопп: «Если проигрываешь, сделай это достойно»
Политика
Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»
Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.