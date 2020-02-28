Экономика
ИзвестияЛукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике. Об этом лидер страны заявил в пятницу, 28 февраля, на съезде Федерации профсоюзов страны.
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Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
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Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Лыжники сборной России завоевали бронзовые медали в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.
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Список продуктов на случай эпидемии коронавируса составили в Германии
Немецкие эксперты составили список продуктов и вещей, необходимых в случае распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина.
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Лазарев поскандалил на музыкальном шоу из-за высказывания Осиашвили
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Хет-трик Кузьменко помог СКА разгромить «Витязь» в матче плей-офф КХЛ
Происшествия
В действиях журналистов Sputnik Турция не нашли состава преступления
Турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действия трёх задержанных сотрудников Sputnik Турция, которые позже были освобождены.
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
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Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
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«Лейпциг» и «Байер» сыграли вничью
В матче 24 тура Бундеслиги «Лейпциг» на своем поле сыграл вничью «Байером» (1:1) и прервал свою 2-матчевую победную серию в турнире.
Политика
Помпео заявил, что тайных договоренностей с талибами не было
Ничего другого, заявил Помпео, в тексте документа не содержится. "Никаких тайных договоренностей нет", — подчеркнул Госсекретарь.
Футбол
Ворскла — Шахтер 1:0
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 1 марта полтавская «Ворскла» принимает донецкий «Шахтер».
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Общество
Собчак, Пивоваров и Чепель потребовали возобновить расследование убийства Листьева
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Путин подписал закон о бесплатном питании младших школьников
С 1 сентября 2020 года ученики младших классов российских школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Политика
Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана
Эрдоган сообщал, что попросил Путина «уйти с пути» Турции в Сирии и оставить Анкару наедине с режимом сирийского президента Башара Асада.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Футбол
Вадим Евсеев: «Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще — до конца»
Политика
Джо Байден выиграл праймериз в Южной Каролине
Джозеф Байден с большим отрывом выиграл праймериз в штате Южная Королина.
Политика
На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара открыла для мигрантов границу с Европой, страну уже покинули более 18 тысяч человек.
Происшествия
Названа причина массовых беспорядков на юге Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что причиной массовых беспорядков в Жамбылской области 8 февраля стал передел доходов от контрабанды между двумя криминальными группами, передает "Sputnik Казахстан".
Футбол
«Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в чемпионате Италии
Встреча в Лечче завершилась со счетом 7:2. У "Аталанты" хет-трик оформил Дуван Сапата (22-я, 54-я и 62-я минуты), по голу забили Йосип Иличич (47), Луис Мурьель (87) и Руслан Малиновский (90+1), также в свои ворота мяч отправил игрок хозяев Джулио Донати (17).
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Омский "Авангард" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
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