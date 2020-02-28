Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике. Об этом лидер страны заявил в пятницу, 28 февраля, на съезде Федерации профсоюзов страны.
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Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Известия28 февраля в 07:41

Рост цен на молоко Лукашенко назвал идиотизмом

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Лукашенко обещает рост зарплат и снижение цен

Независимая газета11:45

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Украина.ру28 февраля в 07:18

Лукашенко объяснил идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Журналистская правда02:02
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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