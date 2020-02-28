Экономика
ИзвестияЛукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике. Об этом лидер страны заявил в пятницу, 28 февраля, на съезде Федерации профсоюзов страны.
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Кино
Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу
Армия и оружие
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Происшествия
Ночью в Пензе сгорел «Mercedes»
В результате происшествия немецкий автомобиль полностью сгорел, также пострадала машина, стоявшая рядом с ним — у иномарки «Renault Sandero» оплавился лакокрасочный материал, сгорела пластиковая отделка и фары.
Футбол
Семин прокомментировал свое удаление в матче против «Зенита»
Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", передает "МАТЧ ТВ".
Религия
Православные встречают Прощёное воскресенье
Прощёное воскресенье в 2020 году встречают православные 1 марта.
Единоборства
Майки Гарсия победил Джесси Варгаса
В ночь с 29 февраля на 1 марта в калифорнийском городе Фриско прошел турнир по боксу, в главном событии которого встретились экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия и бывший чемпион в двух дивизионах Джесси Варгас.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Политика
Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине
Общество
В России вспоминают подвиг десантников 6-й роты
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Политика
Названы возможные темы затребованного Зеленским заседания Рады
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал провести внеочередное пленарное заседание Верховной рады.
Общество
В штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что на территории штата начинает действовать чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от него.
Общество
В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
Теннис
Надаль выиграл турнир в Акапулько
Футбол
Радимов считает, что у Сёмина нет шансов остаться в «Локомотиве»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал перспективы 72-летнего Юрия Сёмина продлить контракт с «Локомотивом».
Здоровье
Haзваны 5 лучших продуктов для борьбы с вoспалением в oрганизме
Медицинскими специалистами определены и названы пять лучших простых продуктов для борьбы с воспалением в организме.
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов членом жюри.
Армия и оружие
Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
Глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в Арабской республике.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме не будут отменены
"Формула-1" не станет отменять этапы Гран-при в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Политика
Ученый назвал последствия ядерного удара для США
Одностороннее применение Соединенными Штатами ядерного оружия негативно скажется на самих американцах.
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма
Народная артистка Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, как сбросила 22 килограмма за три месяца.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Футбол
Директор «Интера» опасается, что сезон Серии А не будет доигран
Директор «Интера» Джузеппе Маротта выразил опасение, что ситуация с коронавирусом может привести к ому, что чемпионат Италии не будет доигран.
Единоборства
Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу нокаутом над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169.
Происшествия
В Австралии зафиксирована первая смерть от коронавируса
Власти штата Западная Австралия сообщили о первой в стране смерти от болезни, вызванной коронавирусом.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
Уволенный недавно светооператор дома культуры Михайловского района Приморья арестован по подозрению в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы в этом районе, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.