Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике. Об этом лидер страны заявил в пятницу, 28 февраля, на съезде Федерации профсоюзов страны.
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Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Известия28 февраля в 07:41

Рост цен на молоко Лукашенко назвал идиотизмом

News.ru00:37

Лукашенко: Идиотизм полный — не можем обеспечить свой народ молоком

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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