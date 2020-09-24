Дипломаты сообщили об участившихся отказах на въезд россиян в Турцию

«Применительно к российским гражданам — с учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней — срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (четыре месяца) с момента въезда в Турцию», — говорится в сообщении.