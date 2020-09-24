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РИА Новости

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом страны и рабочим моментом, которому он не придает "великого значения". Его слова приводит Sputnik Беларусь. Накануне, без предварительного анонса, он вступил в должность главы государства.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко ответил на заявления о «тайной» инаугурации

РБК05:56
ТАСС

Лукашенко заявил, что Белоруссия не обязана кого-либо уведомлять об инаугурации президента

ТАСС05:11
РИА Новости

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

РИА Новости05:15
Коммерсантъ

Лукашенко: Белоруссия не обязана предупреждать другие страны об инаугурации

Коммерсантъ05:16
Известия

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Известия05:11
RT на русском

Лукашенко ответил на обвинения ряда стран в «тайной» инаугурации

RT на русском05:01
Lenta.ru

Лукашенко ответил на упреки в проведении тайной инаугурации

Lenta.ru04:57
КП - Беларусь

Лукашенко ответил на упреки в «тайной» инаугурации и непризнание легитимности

КП - Беларусь04:37

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUM12:02
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Постпред США при ООН возложила вину за пандемию коронавируса на Китай

Недовольство ходом обсуждения вопросов, касающихся борьбы с пандемией, и критику в сторону Китая выразила постпред США при ООН Келли Крафт 24 сентября на заседании Совета Безопасности ООН на тему «Поддержание международного мира и безопасности: глобальное управление в эпоху после COVID-19», проходившем в онлайн-формате.
ИА Красная Весна12:19

Хамзат Чимаев возглавит турнир UFC

Ранее 26-летний Хамзат Чимаев, за два месяца с небольшим успевший одержать три досрочных победы в UFC, сообщил, что от поединка с ним отказались все доступные бойцы из топ-10 полусреднего дивизиона организации.
FightTime.ru04:17
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Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости11:26
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Во Вьетнаме арестовали продавцов использованных презервативов

Сообщается, что арестованные «ежемесячно получали использованные презервативы от неизвестного лица», после чего контрацептивы отмывались, кипятились, сушились на деревянных формах, повторно упаковывались и продавались как новые.
REGNUM09:28

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Коалиция США убила более 3000 мирных жителей Сирии

В докладе правозащитной организации «Сирийская сеть по правам человека» (SNHR) говорится о том, что силы международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, возглавляемой США, убили более 3000 мирных жителей Сирии за шесть лет.
MOS.news10:36

Дипломаты сообщили об участившихся отказах на въезд россиян в Турцию

«Применительно к российским гражданам — с учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней — срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (четыре месяца) с момента въезда в Турцию», — говорится в сообщении.
РБК11:46
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