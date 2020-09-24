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РИА Новости

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом страны и рабочим моментом, которому он не придает "великого значения". Его слова приводит Sputnik Беларусь. Накануне, без предварительного анонса, он вступил в должность главы государства.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко ответил на заявления о «тайной» инаугурации

РБК05:56
RT на русском

Лукашенко ответил на обвинения ряда стран в «тайной» инаугурации

RT на русском05:01
РИА Новости

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

РИА Новости05:15
ТАСС

Лукашенко заявил, что Белоруссия не обязана кого-либо уведомлять об инаугурации президента

ТАСС05:11
Известия

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Известия05:11
Коммерсантъ

Лукашенко: Белоруссия не обязана предупреждать другие страны об инаугурации

Коммерсантъ05:16
Lenta.ru

Лукашенко ответил на упреки в проведении тайной инаугурации

Lenta.ru04:57
КП - Беларусь

Лукашенко ответил на упреки в «тайной» инаугурации и непризнание легитимности

КП - Беларусь04:37

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Параллельно в «Лестере» местный одноименный клуб принимает «Арсенал» из Лондона. Там после стартовых 45 минут счет не открыт – 0:0.
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