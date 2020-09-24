Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом страны и рабочим моментом, которому он не придает "великого значения". Его слова приводит Sputnik Беларусь. Накануне, без предварительного анонса, он вступил в должность главы государства.В источнике
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