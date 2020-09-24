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BFM.ru
BFM.ru

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на упреки ряда стран в проведении тайной инаугурации на пост главы государства. По словам белорусского лидера, это внутреннее дело страны, о котором власти не обязаны предупреждать другие государства, передает «Белта».В источнике
С чего всё началось
Белоруссия имеет законное право не предупреждать другие страны об инаугурации, это внутреннее дело государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Китая в республике Цуй Цимином, передает
 «БелТА».
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РБК

Лукашенко ответил на заявления о «тайной» инаугурации

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Лукашенко: Белоруссия не обязана предупреждать другие страны об инаугурации

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Лукашенко ответил на обвинения ряда стран в «тайной» инаугурации

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Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

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Лукашенко ответил на упреки в проведении тайной инаугурации

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Лукашенко оценил легитимность своей инаугурации

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Лукашенко ответил на упреки в «тайной» инаугурации и непризнание легитимности

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РИА Новости08:46
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ToDay News Ufa08:38
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