Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на упреки ряда стран в проведении тайной инаугурации на пост главы государства. По словам белорусского лидера, это внутреннее дело страны, о котором власти не обязаны предупреждать другие государства, передает «Белта».В источнике
С чего всё началось
Белоруссия имеет законное право не предупреждать другие страны об инаугурации, это внутреннее дело государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Китая в республике Цуй Цимином, передает
«БелТА».
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