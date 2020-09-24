Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на упреки ряда стран в проведении тайной инаугурации на пост главы государства. По словам белорусского лидера, это внутреннее дело страны, о котором власти не обязаны предупреждать другие государства, передает «Белта».

С чего всё началось Белоруссия имеет законное право не предупреждать другие страны об инаугурации, это внутреннее дело государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Китая в республике Цуй Цимином, передает «БелТА». Ведомости 05:01