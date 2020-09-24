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Известия
Известия

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа.В источнике
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Известия

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Известия05:11
Коммерсантъ

Лукашенко: Белоруссия не обязана предупреждать другие страны об инаугурации

Коммерсантъ05:16
РИА Новости

Лукашенко ответил на обвинения в «тайной» инаугурации

РИА Новости05:15
ТАСС

Лукашенко заявил, что Белоруссия не обязана кого-либо уведомлять об инаугурации президента

ТАСС05:11
РБК

Лукашенко ответил на заявления о «тайной» инаугурации

РБК05:56
RT на русском

Лукашенко ответил на обвинения ряда стран в «тайной» инаугурации

RT на русском05:01
Lenta.ru

Лукашенко ответил на упреки в проведении тайной инаугурации

Lenta.ru04:57
КП - Беларусь

Лукашенко ответил на упреки в «тайной» инаугурации и непризнание легитимности

КП - Беларусь04:37

РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины

Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.
РИА Новости03:11
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров Бинбанка по искам «Траста»

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении активов бывших топ-менеджеров и прежнего владельца Бинбанка Микаила Шишханова по двум искам банка "Траст" на общую сумму 329 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Интерфакс02:56
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Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года

Объем просроченных потребительских кредитов достиг пиковых значений с конца 2018 года, а в целом за август прирост просрочки составил 5%, что стало самым высоким показателем с начала коронакризиса в России.
Газета.Ru05:15
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