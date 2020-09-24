Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
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24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа.В источнике
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