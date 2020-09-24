Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом страны
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом страны и рабочим моментом, которому он не придает "великого значения". Его слова приводит Sputnik Беларусь. Накануне, без предварительного анонса, он вступил в должность главы государства.В источнике
С чего всё началось
Белоруссия имеет законное право не предупреждать другие страны об инаугурации, это внутреннее дело государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Китая в республике Цуй Цимином, передает
«БелТА».
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