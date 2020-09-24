Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом страны и рабочим моментом, которому он не придает "великого значения". Его слова приводит Sputnik Беларусь. Накануне, без предварительного анонса, он вступил в должность главы государства.В источнике
С чего всё началось
Белоруссия имеет законное право не предупреждать другие страны об инаугурации, это внутреннее дело государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Китая в республике Цуй Цимином, передает
 «БелТА».
Ведомости05:01
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко заявил, что Белоруссия не обязана кого-либо уведомлять об инаугурации президента

ТАСС05:11
Коммерсантъ

Лукашенко: Белоруссия не обязана предупреждать другие страны об инаугурации

Коммерсантъ05:16
РИА Новости

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом страны

РИА Новости05:15
РБК

Лукашенко ответил на заявления о «тайной» инаугурации

РБК05:56
RT на русском

Лукашенко ответил на обвинения ряда стран в «тайной» инаугурации

RT на русском05:01
Lenta.ru

Лукашенко ответил на упреки в проведении тайной инаугурации

Lenta.ru04:57
Известия

Лукашенко оценил легитимность своей инаугурации

Известия05:24
КП - Беларусь

Лукашенко ответил на упреки в «тайной» инаугурации и непризнание легитимности

КП - Беларусь04:37

Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известия23:05
122

Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
627

«Нафтогаз» получил в I полугодии чистый убыток в размере $409 млн

Чистый убыток «Нафтогаза Украины» составил в январе-июне 2020 года 11,541 млрд гривен ($409 млн по текущему курсу) против чистой прибыли в размере 24,704 млрд гривен ($876 млн) за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Rambler News Serviceвчера в 05:31

Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
17

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
177