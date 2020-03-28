Коронавирус
РБКЛукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучшим средством от вируса является хоккей, сообщает БелТА. В субботу Лукашенко принял участие в Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.
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Лучше умереть, стоя чем жить на коленях. Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник – это самое лучшее здоровье! Спорт и особенно лед – лучшее антивирусное лекарство! Самое настоящее!
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии
Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса
DTEK Energy отказался выплачивать долги по ценным бумагам компании, а также погашать задолженность перед банками, заявили 28 марта в энергохолдинге Рината Ахметова, сообщает интернет-газета «Страна.ua».
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Политика
Грузия не пропустила россиян, желающих выехать из Армении
Грузия не пропустила через свою территорию российских граждан, желающих выехать на родину из Армении сухопутным путем.
Политика
Кучма о «вежливых людях» в Крыму: «их надо было уничтожить»
Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что в феврале 2014 года руководство страны должно было принять решение об уничтожении "вежливых людей", которые взяли под контроль административные здания в Симферополе и обеспечили мирное проведение референдума 16 марта.
Игры
Вышел трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн
Ремейк культовый игры Resident Evil 3 состоится уже через одну неделю и студия Capcom продолжает подогревать интерес к проекту.
Общество
О строительстве военных медицинских центров рассказали в Минобороны
Министерство обороны РФ строит по стране 16 инфекционных медицинских центров, первый из которых будет готов к сдаче до 20 апреля, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Футбол
Футболисты «Ювентуса» согласились четыре месяца не получать зарплату
Поскольку мировая экономика переживает кризис из-за пандемии коронавируса, футболисты «Юве» готовы четыре месяца не получать заработную плату.
Гаджеты
Apple Watch Series 6 получат Touch ID
Apple может оснастить следующие Apple Watch Series 6 сканером отпечатков пальцев Touch ID, который значительно упростит жизнь владельцам фирменных часов.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии
На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы.
Здоровье
В Тернопольской области на Украине 21 медик заражен коронавирусом
Замруководителя сообщил, что оперативный штаб района официально признал заболевшими коронавирусной пневмонией 36 жителей.
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Экономика
Ставки по ипотеке в России превысят 10 процентов
Ставки по ипотеке в России превысят уровень 10 процентов при развитии умеренного и кризисного сценариев.
Политика
Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса
Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
Происшествия
При тушении пожара у «Ростов Арены» погиб пожарный
В Ростове во время тушения пожара на левом берегу Дона у стадиона "Ростов Арена" погиб пожарный Алексей Кравцов.
Общество
В больницу в Коммунарке попал миллиардер
По информации Telegram-канала 112, ранее в марте бизнесмен прилетел в Москву частным рейсом из Франции и через несколько дней был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус.
Политика
Песков рассказал о продлении выходной недели в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил позицию Кремля относительно продления выходной недели, которую объявил Владимир Путин с 28 марта по 5 апреля.
Общество
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Происшествия
Из Таиланда в Благовещенск прилетели четверо человек с температурой
Всего по состоянию на 28 марта сотрудники Роспотребнадзора, полиции, минздрава и муниципалитетов провели 493 проверки соблюдения людьми самоизоляции.
Происшествия
Лайнер с российскими туристами из Таиланда приземлится в Воронеже
Самолет с российскими туристами, возвращающимися с тайского острова Пхукет, прибудет в Воронеж в воскресенье, 29 марта.
Армия и оружие
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Общество
Власти утвердили перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
Здоровье
В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом
Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.