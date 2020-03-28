Лучше умереть, стоя чем жить на коленях. Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник – это самое лучшее здоровье! Спорт и особенно лед – лучшее антивирусное лекарство! Самое настоящее!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучшим средством от вируса является хоккей, сообщает БелТА. В субботу Лукашенко принял участие в Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Экономика Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса DTEK Energy отказался выплачивать долги по ценным бумагам компании, а также погашать задолженность перед банками, заявили 28 марта в энергохолдинге Рината Ахметова, сообщает интернет-газета «Страна.ua».

Политика Кучма о «вежливых людях» в Крыму: «их надо было уничтожить» Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что в феврале 2014 года руководство страны должно было принять решение об уничтожении "вежливых людей", которые взяли под контроль административные здания в Симферополе и обеспечили мирное проведение референдума 16 марта.

Общество О строительстве военных медицинских центров рассказали в Минобороны Министерство обороны РФ строит по стране 16 инфекционных медицинских центров, первый из которых будет готов к сдаче до 20 апреля, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Гаджеты Apple Watch Series 6 получат Touch ID Apple может оснастить следующие Apple Watch Series 6 сканером отпечатков пальцев Touch ID, который значительно упростит жизнь владельцам фирменных часов.

Общество Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.

Политика Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

Общество В больницу в Коммунарке попал миллиардер По информации Telegram-канала 112, ранее в марте бизнесмен прилетел в Москву частным рейсом из Франции и через несколько дней был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус.