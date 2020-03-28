Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЛукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным лекарством

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях", - заявил вслед за испанской героиней минувшего века Долорес Ибаррури президент журналистам телеканала ОНТ во время хоккейного матча, отреагировав на вопрос о том, влияют ли вирусы на его напряженный график.
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Лукашенко считает хоккей лучшим антивирусным средством

ТАСС10:37

Лукашенко высказался о коронавирусе фразой «лучше умереть стоя»

Lenta.ru10:24

Лукашенко перед лицом коронавируса предложил «умереть» стоя

Московский Комсомолец10:07

Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным лекарством

РИА Новости10:13

Лукашенко назвал хоккей лучшим антивирусным средством

РЕН ТВ11:09

Лукашенко о коронавирусе: лучше умереть стоя, чем жить на коленях

Газета.Ru10:18

Лукашенко о пандемии коронавируса: лучше умереть стоя, чем жить на коленях

Говорит Москва09:55
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Лукашенко: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»

КП - Беларусь10:06
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Общество

Жена Лещенко рассказала о его состоянии

RT на русском вчера в 19:04
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Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
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В Петербурге задержали сбежавшего с карантина

«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
RT на русском 11:15
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Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Происшествия

В Москве умерла женщина с коронавирусом

69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.
РБК 10:28
Происшествия

При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный

Пожарный погиб при тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону.
ТАСС 11:24
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Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

В России общее число случаев коронавируса достигло 1264.
62инфо 06:54
Общество

Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля

Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.
ТАСС 09:29
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости 09:03
Политика

Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии

Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
ANNA-News 11:24
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК 26 марта в 17:00
Политика

Sohu: только Китай имеет гиперзвуковое оружие

ГЛАС.RU 04:24
Общество

Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь и спел на русском

Известный под псевдонимом Пупо (Pupo) итальянский певец Энцо Гинацци поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом в Италии и исполнил песню на русском языке.
РЕН ТВ 07:43
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Армия и оружие

Россия вывела 18 боевых кораблей с главной базы на Тихом океане

28 марта отдел информационного обеспечения Приморского региона сообщил о начале учений в акватории Тихого океана с участием кораблей соединения охраны водного района, сообщает Вечерний курьер.
Вечерний курьер 10:06
Общество

Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
URA.Ru вчера в 20:49
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big показал новый танец

Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов показал новый танец.
РЕН ТВ вчера в 08:58
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Кино

Актер Марк Блум умер от коронавируса

Регион online 26 марта в 14:02
Политика

Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Вести.Ru вчера в 14:46
Путешествия

Сочинские отели начали выселять туристов

Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
ТАСС 08:53
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

В Москве побит температурный рекорд

Российская газета 07:04
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италия не подписала по итогам совещания лидеров Европейского союза документ по мерам борьбы с распространением COVID-19.
Газета.Ru вчера в 10:52
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК вчера в 14:38
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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