Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным средством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча заявил, что лучшим средством от коронавируса является спорт, особенно на льду.
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Александр Лукашенко
Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед. Антивирусное лекарство, самое настоящее.
— Александр ЛукашенкоРЕН ТВ 10:09

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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