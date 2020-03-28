Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед. Антивирусное лекарство, самое настоящее.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча заявил, что лучшим средством от коронавируса является спорт, особенно на льду.

Спорт день за днем

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Общество Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает "Интерфакс".

Общество В Москве проведут масштабную дезинфекцию Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.

Общество Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Происшествия Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Политика В Москву стягивают бронетехнику и военных Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.

Политика Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС Италия не подписала по итогам совещания лидеров Европейского союза документ по мерам борьбы с распространением COVID-19.