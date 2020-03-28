Коронавирус
КоммерсантъЛукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным средством
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча заявил, что лучшим средством от коронавируса является спорт, особенно на льду.
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Политика
Трое крымчан нарушили режим самоизоляции и пытались сбежать на Украину
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали на границе полуострова с Украиной троих крымчан, которые самовольно нарушили режим самозоляции.
Общество
Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса
Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает "Интерфакс".
Политика
Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке
Глава Белого дома Дональд Трамп изучает возможность введения карантина в Нью-Йорке.
Общество
ВОЗ сообщила сроки спада эпидемии коронавируса в России
Спад эпидемии коронавируса в России наступит в мае.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 миллионов рублей
За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей.
Общество
В Москве проведут масштабную дезинфекцию
Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко
Общество
Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей
Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Политика
В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Происшествия
Очевидцы: на дороге под Светлогорском перевернулась легковушка
В Светлогорском городском округе на проезжей части перевернулась легковая машина.
Энергетика
Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом
Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.
Общество
Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии
Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
Футбол
Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»
72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
Политика
Многокилометровые очереди скопились на границе Украины с Польшей
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Происшествия
Пожарный погиб при тушении огня возле «Ростов Арены»
Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Происшествия
В Оренбурге умер заразившийся коронавирусом мужчина
В Оренбурге умер 57-летний мужчина, заразившийся коронавирусом COVID-19, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального правительства.
Политика
Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии
Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС
Италия не подписала по итогам совещания лидеров Европейского союза документ по мерам борьбы с распространением COVID-19.
Авто
УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»
Происшествия
Петербуржец с коронавирусом умер из-за септического шока
Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 19:53 — REGNUM Скончавшийся 28 марта в Петербурге пожилой мужчина, заразившийся коронавирусной инфекцией, был помещен в больницу спустя 22 дня с момента возвращения из Таиланда.
Политика
Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи
Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.