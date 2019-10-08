Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Лукашенко назвал конфликт в Донбассе делом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины. По его мнению, для решения конфликта нужно, чтобы именно эти две главные стороны принимали решения.
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Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

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Лукашенко выступил за более тесные переговоры между Украиной и РФ по Донбассу

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Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

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РЕН ТВ04:02

Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе

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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 12:32, Вашингтон
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В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
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Назван новый покупатель истребителя Су-57

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Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
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В Россию приехал радиоактивный поезд

Lenta.ru 12:25
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

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Правительство Китая приказало удалить в подконтрольном ему сегменте интернета все серии и упоминания «Южного парка».
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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» объявил о возвращении под своды ледовой арены известной ведущей микст-зоны Сони Гудим.
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ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
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В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков

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Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения

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В Сети появились фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale

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Проект закона о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, которые передают запрещенную в России информацию, внесли в Госдуму.
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