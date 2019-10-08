Политика
Телеканал 360°Лукашенко назвал конфликт в Донбассе делом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины. По его мнению, для решения конфликта нужно, чтобы именно эти две главные стороны принимали решения.
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Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Политика
В НАТО выступили за выполнение Украиной «формулы Штайнмайера»
НАТО полностью поддерживает выполнение всех пунктов Минских соглашений, в том числе, неотъемлемой их части – «формулы Штайнмайера».
Новый День 11:08
Политика
Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Игры
Call of Duty: Mobile скачали 100 миллионов раз
Количество скачиваний игры для мобильных устройств Call of Duty: Mobile достигло 100 млн загрузок.
Cyber.sports.ru 10:29
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Армия и оружие
Украина отведет войска в Донбассе на позиции 2016 года
По словам главы Генштаба генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, силы ВСУ отойдут на позиции 2016 года, когда происходило первое разведение войск в этом районе.
Росбалт 10:29
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Армия и оружие
Назван новый покупатель истребителя Су-57
Основу парка боевой авиации Мьянмы составляют российские легкие истребители МиГ-29, но программой модернизации ВВС страны предусмотрено появление тяжелых истребителей.
Российская газета 05:25
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Происшествия
В Россию приехал радиоактивный поезд
Lenta.ru 12:25
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
RT на русском 11:46
Общество
Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
RT на русском 08:56
Киберспорт
В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы
7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.
CyberSport.ru вчера в 14:44
Культура
В Китае запретили все серии «Южного парка»
Правительство Китая приказало удалить в подконтрольном ему сегменте интернета все серии и упоминания «Южного парка».
Секрет фирмы вчера в 12:21
Хоккей
Скандально известная Соня Гудим возвращается в «Трактор»
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» объявил о возвращении под своды ледовой арены известной ведущей микст-зоны Сони Гудим.
Первый областной 05:01
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Общество
В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков
LentaChel.ru вчера в 23:56
Политика
Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения
Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.
MagCity74 вчера в 07:20
Спорт
Российские гимнастки завоевали серебро в командном многоборье на ЧМ
Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала второе место в командном многоборье на чемпионате мира в Германии.
Московский Комсомолец 11:51
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Футбол
Тедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу
Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию.
Московский Комсомолец 07:31
Авто
В Сети появились фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale
Ожидается, что новинка появится на рынке уже в 2022 году. Пользователям Сети удалось получить новые фотографии кроссовера Alfa Romeo Tonale.
Тарантас Ньюс 12:27
Общество
В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail
Проект закона о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, которые передают запрещенную в России информацию, внесли в Госдуму.
Газета.Ru 11:01
Энергетика
Цена на газ на Украине может вырасти почти в два раза этой зимой
Украина накопила в своих подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон без срывов, – 20 млрд кубов, при том, что обычно к зиме накапливала всего 14-15 млрд.
Газета.Ru 09:49
Происшествия
В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису
Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 07:08
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15