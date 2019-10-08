Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины. По его мнению, для решения конфликта нужно, чтобы именно эти две главные стороны принимали решения.

Лукашенко назвал конфликт в Донбассе делом России и Украины

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