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РБК
РБК

Лукашенко назвал мифом самоорганизацию общества на акциях в Белоруссии

По словам Лукашенко, митинги, которые начались в стране после выборов президента 9 августа, не являются «чем-то неожиданным и новым» для властей.В источнике
С чего всё началось
«Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали «коктейли Молотова» на первые этажи тогда ещё не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям», — цитирует
 БЕЛТА Лукашенко.
RT на русском04:13
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко назвал мифом самоорганизацию общества на акциях в Белоруссии

РБК05:58
Коммерсантъ

Лукашенко назвал мифом утверждения о революционной ситуации в Белоруссии

Коммерсантъ05:48
ТАСС

Лукашенко назвал мифом утверждения о революционной ситуации в Белоруссии

ТАСС04:05
Газета.Ru

Лукашенко отверг наличие революционной ситуации в Белоруссии

Газета.Ru04:24
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал заявления оппозиции о спонтанности протестов

РИА Новости04:20
RT на русском

Лукашенко назвал мифом заявления о нелегитимности выборов в Белоруссии

RT на русском04:13
Российская газета

Лукашенко назвал мифом «нелегитимность выборов» в Беларуси

Российская газета05:28
КП - Беларусь

Лукашенко: Спонтанная самоорганизация общества и «нелегитимность выборов» - это мифы

КП - Беларусь05:21

«США — банкрот». Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин и золото

Стоимость биткоина, золота и серебра обрушится, после того как появится вакцина против коронавируса, написал экономист и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в своем Twitter-аккаунте.
РБК10:29

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
РИА Новости10:06
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Лукашенко поручил Минюсту перерегистрировать все партии в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду на встрече с политическим активом страны поручил министру юстиции тщательно посмотреть на все политические партии в стране - соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу.
Московский Комсомолец09:37
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
12

Apple обновила iOS до 14 версии

Apple в iOS 14 будет включать новую функцию под названием «Библиотека приложений», которая автоматически организует приложения на главном экране, поэтому вам не придется пролистывать несколько страниц, чтобы найти то, что вы ищете.
NewInform03:56
12

Суд отменил приговор Дмитрию Рубинштейну и вынес частные определения

В свою очередь Анатолий Торкунов уточнил: "Было вынесено три частных определения в адрес начальника ГУ МВД по Саратовской области, прокурора Саратовской области и в адрес руководителя СК Саратовской области – в плане выявленных нарушений законодательства должностными лицами, которые участвовали в предварительном следствии".
Взгляд-инфовчера в 12:52
1

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском05:58
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В МВД Белоруссии опровергли информацию об «оттоке» сотрудников

Число увольняющихся со службы сотрудников белорусской милиции примерно соответствует числу ушедших в отставку в аналогичном периоде прошлого года, поэтому говорить о "массовом оттоке" из МВД не приходится.
ТАСС07:16
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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