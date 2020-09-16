Лукашенко назвал мифом самоорганизацию общества на акциях в Белоруссии
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По словам Лукашенко, митинги, которые начались в стране после выборов президента 9 августа, не являются «чем-то неожиданным и новым» для властей.В источнике
С чего всё началось
«Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали «коктейли Молотова» на первые этажи тогда ещё не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям», — цитирует
БЕЛТА Лукашенко.
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