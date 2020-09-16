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Лукашенко назвал мифом заявления о нелегитимности выборов в Белоруссии

Как подчеркнул президент, «спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное — всё это мифы».В источнике
С чего всё началось
«Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали «коктейли Молотова» на первые этажи тогда ещё не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям», — цитирует
 БЕЛТА Лукашенко.
RT на русском04:13
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РЕН ТВ

Это все мифы: Лукашенко высказался о «революции» в Белоруссии

РЕН ТВ04:17
Коммерсантъ

Лукашенко назвал мифом утверждения о революционной ситуации в Белоруссии

Коммерсантъ05:48
Газета.Ru

Лукашенко отверг наличие революционной ситуации в Белоруссии

Газета.Ru04:24
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал заявления оппозиции о спонтанности протестов

РИА Новости04:20
РБК

Лукашенко назвал мифом самоорганизацию общества на акциях в Белоруссии

РБК05:58
RT на русском

Лукашенко назвал мифом заявления о нелегитимности выборов в Белоруссии

RT на русском04:13
ТАСС

Лукашенко назвал мифом утверждения о революционной ситуации в Белоруссии

ТАСС04:05
КП - Беларусь

Лукашенко: Спонтанная самоорганизация общества и «нелегитимность выборов» - это мифы

КП - Беларусь05:21

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
RT на русском05:58
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«Совкомфлот» намерен провести IPO. Размещение откладывалось 10 лет

«ПАО «Совкомфлот», одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов со специализацией на работе в сложных ледовых условиях, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций компании и включить акции компании в список бумаг, котирующихся на Московской бирже», — сказано в пресс-релизе.
РБКвчера в 03:30
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ОАЭ, Бахрейн и Израиль подписали соглашение о нормализации отношений

Фото: Vesti.ru В Вашингтоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашение о нормализации отношений.
Международная жизнь02:52
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
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Минфин оценил эффект для бюджета от непопулярных налоговых мер

Минфин впервые указал, что за счет увеличения поступлений налога на прибыль организаций благодаря поправкам в ряд соглашений об избежании двойного налогообложения с другими государствами он планирует собрать 139,7 млрд руб. в 2021 году.
РБК17:00
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В Москве вторые сутки подряд выявили более 700 зараженных COVID-19

Накануне в столичном оперативном штабе по борьбе с эпидемией сообщили, что рост числа новых случаев в Москве связан с несколькими факторами: увеличением количества тестов (до 40–60 тыс. человек в день) и улучшением их точности, с увеличением числа пассажиров в общественном транспорте, возобновлением внутреннего туризма, повышенной активностью москвичей в общественных местах, заведениях общепита.
РБК04:01
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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