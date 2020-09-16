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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

Лукашенко назвал мифом заявления о нелегитимности выборов в Белоруссии

По мнению Лукашенко, протесты, вызванные недовольством результатами выборов, не являются следствием самоорганизации народа. Он подчеркнул, что нелегитимность результатов голосования и вызревание революционной ситуации в стране — это мифы.В источнике
С чего всё началось
«Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали «коктейли Молотова» на первые этажи тогда ещё не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям», — цитирует
 БЕЛТА Лукашенко.
RT на русском04:13
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РБК

Лукашенко назвал мифом самоорганизацию общества на акциях в Белоруссии

РБК05:58
ТАСС

Лукашенко назвал мифом утверждения о революционной ситуации в Белоруссии

ТАСС04:05
Российская газета

Лукашенко назвал мифом «нелегитимность выборов» в Беларуси

Российская газета05:28
Газета.Ru

Лукашенко отверг наличие революционной ситуации в Белоруссии

Газета.Ru04:24
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал заявления оппозиции о спонтанности протестов

РИА Новости04:20
RT на русском

Лукашенко назвал мифом заявления о нелегитимности выборов в Белоруссии

RT на русском04:13
Коммерсантъ

Лукашенко назвал мифом утверждения о революционной ситуации в Белоруссии

Коммерсантъ05:48
КП - Беларусь

Лукашенко: Спонтанная самоорганизация общества и «нелегитимность выборов» - это мифы

КП - Беларусь05:21

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Жена Порошенко возглавит список его партии на выборах в Киеве

Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко возглавит список партии своего мужа "Европейская солидарность" на выборах в городской совет Киева, сообщается в среду на сайте политсилы.
РИА Новости06:23

Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального

Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщили в компании "Конкорд", предположив, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.
РИА Новости06:23
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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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На борьбу с воронами на крыше правительства потратят почти 43 млн руб

Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021–2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».
РБК04:35
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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