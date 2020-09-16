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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

Лукашенко назвал мифом заявления о нелегитимности выборов в Белоруссии

По мнению Лукашенко, протесты, вызванные недовольством результатами выборов, не являются следствием самоорганизации народа. Он подчеркнул, что нелегитимность результатов голосования и вызревание революционной ситуации в стране — это мифы.В источнике
С чего всё началось
«Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали «коктейли Молотова» на первые этажи тогда ещё не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям», — цитирует
 БЕЛТА Лукашенко.
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Лукашенко назвал мифом самоорганизацию общества на акциях в Белоруссии

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Российская газета

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