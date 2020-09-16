По мнению Лукашенко, протесты, вызванные недовольством результатами выборов, не являются следствием самоорганизации народа. Он подчеркнул, что нелегитимность результатов голосования и вызревание революционной ситуации в стране — это мифы.

С чего всё началось «Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали «коктейли Молотова» на первые этажи тогда ещё не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям», — цитирует БЕЛТА Лукашенко. RT на русском 04:13