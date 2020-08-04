Политика
Lenta.ruЛукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками. Трансляция доступна на YouTube.
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Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Общество
В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей недели в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
Футбол
«Если поставят левым защитником — буду играть левым защитником». Вагнер Лав вернулся и рассказал все
Эксклюзивное интервью легендарного Вани, который выиграл с ЦСКА 14 трофеев. История захода Вагнера Лава в «Кайрат» покрыта мраком тайны.
Матч ТВ 03:42
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
Транспорт
Ремонт участка Тверской улицы закончили досрочно
Ремонт участка Тверской улицы завершился досрочно, движение транспорта открыто.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 14:11
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com 08:58
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Политика
США признают любые итоги свободных президентских выборов в Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон признает любые итоги «свободных и честных» президентских выборов в латиноамериканской стране.
RT на русском 10:35
Киберспорт
Пиковый онлайн Fall Guys в Steam уже превысил 55 тысяч человек
Игромания.ру 08:37
Шоу-бизнес
Модель привела в ужас поклонников своими настоящими зубами
Бывшая модель и известная телеведущая Кэти Прайс показала свои настоящие зубы. Это вызвало волну критики в соцсетях.
РЕН ТВ 08:13
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Авто
Самый дешевый электромобиль выходит на рынок в США
До конца года на рынке США начнутся поставки электромобилей K23 и K27, которые разработаны компанией из Китая Kandi Technologies Group.
Тарантас Ньюс 09:09
Кино
Жан-Клод Ван Дамм сыграет в комедийном боевике Netflix
Культуромания вчера в 08:10
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Происшествия
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 08:46
Игры
Дата выхода Baldur’s Gate III станет известна 18 августа
CyberSport.ru 13:09
Футбол
«Севилья» хочет заполучить лидера «Зенита»
Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 17:58 — REGNUM Руководство «Севильи» намерено заполучить 23-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Малкома, стоимость которого по оценкам transfermarkt составляет 30 миллионов евро.
REGNUM 10:58
Общество
В АТОР уточнили правила получения шенгенских виз для россиян
Чехия выдает визы только членам семьи граждан ЕС, а также тем, кто отправляется туда в командировки и посещают страну с гуманитарными целями.
Телеканал Санкт-Петербург 09:42
Общество
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
Наука
Переработку пластика с помощью радиации предложил студент из Воронежа
В Воронежском государственном университете изобрели новый способ переработки пластика с помощью радиации.
Полиграф.Медиа 03:25