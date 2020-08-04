Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками. Трансляция доступна на YouTube.

Политика Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту. 1,9K

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Фигурное катание Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе. 1

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Футбол «Севилья» хочет заполучить лидера «Зенита» Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 17:58 — REGNUM Руководство «Севильи» намерено заполучить 23-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Малкома, стоимость которого по оценкам transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

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