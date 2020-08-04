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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками. Трансляция доступна на YouTube.В источнике
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Lenta.ru

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Lenta.ru06:46
Известия

Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц «несчастными девчонками»

Известия08:38
ТАСС

Лукашенко назвал Тихановскую, Цепкало и Колесникову «несчастными девчонками»

ТАСС08:01
Национальная служба новостей

Лукашенко сравнил оппозицию с «тремя несчастными девчонками»

Национальная служба новостей07:42
RT на русском

Лукашенко назвал соперницу на выборах «несчастной девчонкой»

RT на русском07:36
РИА Новости

Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц «несчастными девчонками»

РИА Новости06:51
РБК

Тихановская ответила Лукашенко на слова о трех несчастных девочках

РБК12:55

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости06:33
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Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости11:57
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUM04:23
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Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии

«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Веквчера в 14:01
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Россия выйдет из налогового соглашения с Кипром

«Для выполнения поручения президента о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории РФ в Республику Кипр по ставке 15%, Минфин 3 августа начинает процедуру денонсации соглашения», — говорится в сообщении Минфина РФ.
Компаниявчера в 08:00
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