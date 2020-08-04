Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками. Трансляция доступна на YouTube.
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