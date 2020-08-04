Политика
Lenta.ruЛукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками. Трансляция доступна на YouTube.
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Политика
Лукашенко предложил изменить конституцию страны через референдум
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил изменить конституцию государства путем референдума.
Газета.Ru 07:16
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Происшествия
Ливанские власти: Причиной взрыва в Бейруте стал груз контрабандистов
ИА Новороссия 15:56
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com 08:58
Политика
ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию
ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
Евразия Daily 12:29
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
Космос
Ученые объяснили происхождение странных метеоритов, найденных на Земле
Ученые нашли объяснение странным метеоритам, найденным на Земле в 1960-х годах.
Дни24 02 августа в 09:00
Происшествия
Очевидец рассказал о последствиях взрыва в Бейруте
Губернатор Бейрутского округа Маруан Абуд сравнил последствия ЧП с результатом ядерной бомбардировки японских городов.
Дни.ру 13:52
Космос
Ученые обнаружили пропавшую в 1987 году звезду
Актуальные Новости 10:48
Экономика
Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей
Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform 04:54
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Интерфакс вчера в 17:06
Экономика
Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей
Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38
Кино
«Игра престолов» снова стала самым скачиваемым сериалом в мире
Комсомольская правда 03:26
Футбол
Руководители ФК «Крылья Советов» ушли в отставку
Вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) самарского ФК "Крылья Советов" привел к отставке руководства команды.
Российская газета 14:28
Политика
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.
Эхо Москвы 15:58
Финансы
Максимальная ставка по рублёвым вкладам банков в июле выросла до 4,58%
Москва, 4 августа 2020, 19:49 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде июля выросла на 0,03 процентного пункта и составила 4,58%.
REGNUM 12:49
Космос
На космодром «Восточный» доставили макет аппарата «Кондор-ФКА»
Вести - Амурская область 02:25
Общество
Трем хакерам предъявлены обвинения во взломе Twitter
Окружной суд Флориды выдвинул обвинения трем хакерам, которые подозреваются в совершении недавнего взлома аккаунтов знаменитостей в Twitter, в том числе Барака Обамы, Джеффри Безоса, Илона Маска и Билла Гейтса.
Коммерсантъ 02 августа в 11:53
Игры
Дата выхода Baldur’s Gate III станет известна 18 августа
CyberSport.ru 13:09
Происшествия
Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
Футбол
Евсеев: «„Уфа“ снова подтвердила свой статус фабрики звезд»
Евро-футбол.ру 14:41
Футбол
«Тамбов» расстался с тремя футболистами
Футбольный клуб «Тамбов» сообщил об уходе трех футболистов.
ProstoProSport 16:28