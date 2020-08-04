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Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками

Нашли трёх несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают.В источнике
Александр Лукашенко
Что вы творите? Нашли трех несчастных девчонок… Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете? Выпустим политиков, экономистов, наркоманов и уголовников, проведем честные выборы и будем жить. Они же не понимают, что говорят и что творят.
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Газета.Ru

Лукашенко назвал соперницу на выборах «несчастной девчонкой»

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Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками

News.ru07:12
РИА Новости

Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц «несчастными девчонками»

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РЕН ТВ

Лукашенко назвал соперницу на выборах «несчастной девчонкой»

РЕН ТВ06:54
Piter.tv

Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц «несчастными девчонками»

Piter.tv06:52
РБК

Лукашенко заявил о «трех несчастных девчонках» после обращения оппозиции

РБК06:56
Lenta.ru

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Lenta.ru06:46
КП - Беларусь

Лукашенко о Тихановской и ее соратницах: «Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что говорят и творят»

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