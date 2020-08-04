Что вы творите? Нашли трех несчастных девчонок… Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете? Выпустим политиков, экономистов, наркоманов и уголовников, проведем честные выборы и будем жить. Они же не понимают, что говорят и что творят.