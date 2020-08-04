Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
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Нашли трёх несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают.В источнике
Что вы творите? Нашли трех несчастных девчонок… Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете? Выпустим политиков, экономистов, наркоманов и уголовников, проведем честные выборы и будем жить. Они же не понимают, что говорят и что творят.
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