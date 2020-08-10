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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Лукашенко назвал овцами участников акций протеста в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал овцами участников акций протеста, которые начались после завершения выборов главы государства 9 августа. Сами выборы он расценил как праздник.В источнике
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ТАСС

Лукашенко заявил, что протестующими управляли из Польши, Великобритании и Чехии

ТАСС05:45
Интерфакс

Лукашенко заявил о координации протестов из Польши, Великобритании и Чехии

Интерфакс06:01
РИА Новости

Лукашенко назвал прошедшие выборы в Белоруссии праздником

РИА Новости05:57
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что протестующими в Белоруссии управляли из-за рубежа

Газета.Ru05:48
РБК

Лукашенко назвал овцами участников протестов

РБК07:04
Фонтанка.Ру

«Выборы как праздник». Лукашенко прокомментировал свою победу и назвал протестующих «овцами»

Фонтанка.Ру05:41
Коммерсантъ

Лукашенко назвал протестующих овцами, которыми управляют из-за границы

Коммерсантъ05:40

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъ10:24
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Стоимость 100 самых дорогих квартир в Москве превысила $1 млрд

Суммарная стоимость 100 ультрапремиальных квартир Москвы в июле превысила $1 млрд или более 73 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял $917 млн или 57 млрд руб. Об этом говорится в индексе Prime Central Moscow TOP-100 Index, подготовленном международной брокерской компанией Savills.
РБК06:39
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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«Динамо» обыграло «Урал» в матче первого тура чемпионата России

В матче первого тура российской премьер-лиги московское "Динамо" на поле "Екатеринбург Арены" обыграло команду "Урал", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились Клинтон Н'Жье и Сильвестр Игбун, забившие на 38-й и 59-й минутах соответственно.
Вести.Ru12:00

СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00
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В Крыму экс-главе Службы автодорог дали три года колонии

Киевский районный суд города Симферополя приговорил бывшего начальника Службы автомобильных дорог Республики Крым к трем годам колонии общего режима за злоупотребления должностными полномочиями, что повлекли тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ).
Российская газета11:23
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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