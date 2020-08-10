Лукашенко назвал праздником выборы в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы, состоявшиеся в республике 9 августа, праздником. Об этом он заявил на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым.В источнике
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