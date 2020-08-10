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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Лукашенко назвал праздником выборы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы, состоявшиеся в республике 9 августа, праздником. Об этом он заявил на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым.В источнике
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Коммерсантъ

Лукашенко назвал прошедшие выборы праздником

Коммерсантъ06:57
Комсомольская правда

«Это праздник»: Лукашенко рассказал о выборах в Белоруссии

Комсомольская правда06:21
Известия

Лукашенко назвал прошедшие выборы в Белоруссии праздником

Известия05:37
ТАСС

Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии прошли «как праздник»

ТАСС05:59
Фонтанка.Ру

«Выборы как праздник». Лукашенко прокомментировал свою победу и назвал протестующих «овцами»

Фонтанка.Ру05:41
РБК

Лукашенко назвал овцами участников протестов

РБК07:04
RT на русском

Лукашенко прокомментировал выборы президента Белоруссии

RT на русском05:31

Ивановец стал амбассадором мирового бренда Rubik’s

12-летний ивановец Андрей Маслов вошел в число 40 амбассадоров из разных стран мира, которых на своем сайте официально представила британская компания по производству знаменитой головоломки кубик Рубика – Rubik’s.
Известно.ру07:17

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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Захарова заступилась за российских журналистов в Белоруссии

Многие российские журналисты, в отношении которых применяются "непропорциональные действия" в Белоруссии, запрашивали аккредитацию по всем правилам, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Газета.Ru09:15
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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