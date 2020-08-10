Мы видим кукловодов, среди них Чехия. Про Польшу не говорю — там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Не говорю про Украину — уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых. К сожалению, из России определенный приток людей.