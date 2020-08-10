Лукашенко назвал овцами участников акций протеста в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал овцами участников акций протеста, которые начались после завершения выборов главы государства 9 августа. Сами выборы он расценил как праздник.В источнике
Мы видим кукловодов, среди них Чехия. Про Польшу не говорю — там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Не говорю про Украину — уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых. К сожалению, из России определенный приток людей.
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