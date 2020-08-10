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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Лукашенко назвал овцами участников акций протеста в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал овцами участников акций протеста, которые начались после завершения выборов главы государства 9 августа. Сами выборы он расценил как праздник.В источнике
Александр Лукашенко
Мы видим кукловодов, среди них Чехия. Про Польшу не говорю — там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Не говорю про Украину — уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых. К сожалению, из России определенный приток людей.
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Российская газета

Лукашенко увидел польский, британский и чешский след за беспорядками в стране

Российская газета06:27
Lenta.ru

Лукашенко назвал протестующих белорусов овцами

Lenta.ru06:05
Коммерсантъ

Лукашенко назвал протестующих овцами, которыми управляют из-за границы

Коммерсантъ05:40
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что протестующими в Белоруссии управляли из-за рубежа

Газета.Ru05:48
ТАСС

Лукашенко заявил, что протестующими управляли из Польши, Великобритании и Чехии

ТАСС05:45
РИА Новости

Лукашенко назвал выборы в Белоруссии праздником

РИА Новости06:40
Интерфакс

Лукашенко заявил о координации протестов из Польши, Великобритании и Чехии

Интерфакс06:01

Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБК08:59
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Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайнвчера в 12:18
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ФАС признала Apple злоупотребившей доминированием на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после обращения «Лаборатории Касперского» признала компанию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке приложений для устройств.
RT на русском11:20
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В Афганистане освободят 400 талибов из заключения

Ранее в воскресенье члены общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойя Джирга) приняли решение освободить оставшихся 400 членов "Талибана", что открывает путь к межафганским переговорам.
РИА Новости10:55
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома

Суд Центрального района Кемерово приговорил к семи годам колонии общего режима похитительницу новорожденного ребенка из роддома, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по Кузбассу.
Интерфакс09:58