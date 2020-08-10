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Лукашенко назвал праздником выборы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление, в котором сообщил о том, что он обязательно ответит адекватно на неправомерные действия со любой стороны.В источнике
Александр Лукашенко
То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться.
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Фонтанка.Ру

«Чего теперь рыдать и плакать?» Лукашенко одобрил разгон протестующих и пообещал, что может быть и хуже

Фонтанка.Ру06:11
Комсомольская правда

Лукашенко о протестах в Минске: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось

Комсомольская правда05:48
РЕН ТВ

Лукашенко о протестах: Майдана в Белоруссии не будет

РЕН ТВ06:00
Lenta.ru

Лукашенко пообещал ответить майдану

Lenta.ru05:55
Говорит Москва

Лукашенко пообещал демонстрантам адекватный ответ на уличные акции

Говорит Москва05:52
Царьград

«Страну разорвать не позволим»: Лукашенко раскрыл кукловодов минского майдана

Царьград06:05
RT на русском

Лукашенко отреагировал на протесты в Белоруссии

RT на русском05:46

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
РБК09:09
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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News.ru05:38
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

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REGNUM07:25
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В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

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РИА Новости02:26
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ТАСС09:34

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газета23:00
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