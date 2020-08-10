Лукашенко назвал праздником выборы в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление, в котором сообщил о том, что он обязательно ответит адекватно на неправомерные действия со любой стороны.В источнике
Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим.
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Лукашенко о протестах в Минске: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось
Комсомольская правда05:48