Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Live24
Live24

Лукашенко назвал праздником выборы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление, в котором сообщил о том, что он обязательно ответит адекватно на неправомерные действия со любой стороны.В источнике
Александр Лукашенко
Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим.
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

«Чего теперь рыдать и плакать?» Лукашенко одобрил разгон протестующих и пообещал, что может быть и хуже

Фонтанка.Ру06:11
Царьград

«Страну разорвать не позволим»: Лукашенко раскрыл кукловодов минского майдана

Царьград06:05
Lenta.ru

Лукашенко пообещал ответить майдану

Lenta.ru05:55
РЕН ТВ

Лукашенко о протестах: Майдана в Белоруссии не будет

РЕН ТВ06:00
Говорит Москва

Лукашенко пообещал демонстрантам адекватный ответ на уличные акции

Говорит Москва05:52
Комсомольская правда

Лукашенко о протестах в Минске: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось

Комсомольская правда05:48
RT на русском

Лукашенко отреагировал на протесты в Белоруссии

RT на русском05:46

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
ТАСС06:19
58

Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
2

Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома

Суд Центрального района Кемерово приговорил к семи годам колонии общего режима похитительницу новорожденного ребенка из роддома, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по Кузбассу.
Интерфакс09:58

Германия ответила на давление США за «Северный поток-2»

Кабинет министров Германии поддерживает контакты с фирмами, по отношению к которым США могут применить санкции за строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, 10 августа сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна08:49
2

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
414

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
516