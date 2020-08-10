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Лукашенко назвал праздником выборы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление, в котором сообщил о том, что он обязательно ответит адекватно на неправомерные действия со любой стороны.В источнике
Александр Лукашенко
Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим.
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Фонтанка.Ру

«Чего теперь рыдать и плакать?» Лукашенко одобрил разгон протестующих и пообещал, что может быть и хуже

Фонтанка.Ру06:11
Царьград

«Страну разорвать не позволим»: Лукашенко раскрыл кукловодов минского майдана

Царьград06:05
RT на русском

Лукашенко отреагировал на протесты в Белоруссии

RT на русском05:46
Lenta.ru

Лукашенко пообещал ответить майдану

Lenta.ru05:55
Говорит Москва

Лукашенко пообещал демонстрантам адекватный ответ на уличные акции

Говорит Москва05:52
Комсомольская правда

Лукашенко о протестах в Минске: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось

Комсомольская правда05:48
РЕН ТВ

Лукашенко о протестах: Майдана в Белоруссии не будет

РЕН ТВ06:00

Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
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RT на русском01:27
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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