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Лукашенко назвал праздником выборы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление, в котором сообщил о том, что он обязательно ответит адекватно на неправомерные действия со любой стороны.В источнике
Александр Лукашенко
Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим.
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РИА Новости

Лукашенко назвал выборы в Белоруссии праздником

РИА Новости06:40
Фонтанка.Ру

«Чего теперь рыдать и плакать?» Лукашенко одобрил разгон протестующих и пообещал, что может быть и хуже

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RT на русском

Лукашенко отреагировал на протесты в Белоруссии

RT на русском05:46
Lenta.ru

Лукашенко пообещал ответить майдану

Lenta.ru05:55
Говорит Москва

Лукашенко пообещал демонстрантам адекватный ответ на уличные акции

Говорит Москва05:52
Комсомольская правда

Лукашенко о протестах в Минске: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось

Комсомольская правда05:48
Царьград

«Страну разорвать не позволим»: Лукашенко раскрыл кукловодов минского майдана

Царьград06:05

В России призвали создать механизм для удаления личных данных из сети

Глава Роскомнадзора Андрей Липов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости продумать механизм, который позволил бы по решению суда удалять из сети личные данные граждан.
RT на русском07:56
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное дело00:03
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

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Газета.Ruвчера в 08:34
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Раскрыто слабое место стран Балтии в случае войны с Россией

Эксперт польского Центра восточных исследований Петр Шиманский заявил, что противовоздушная оборона средней дальности является слабым местом стран Балтии в возможном противостоянии с Россией.
Страна Советов on-lineвчера в 10:20
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