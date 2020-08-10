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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Лукашенко назвал праздником выборы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы, состоявшиеся в республике 9 августа, праздником. Об этом он заявил на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лукашенко назвал прошедшие выборы праздником

Коммерсантъ06:57
РБК

Лукашенко назвал овцами участников протестов

РБК07:04
Известия

Лукашенко назвал прошедшие выборы в Белоруссии праздником

Известия05:37
Lenta.ru

Лукашенко признал прошедшие выборы праздником

Lenta.ru05:42
Фонтанка.Ру

«Выборы как праздник». Лукашенко прокомментировал свою победу и назвал протестующих «овцами»

Фонтанка.Ру05:41
ТАСС

Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии прошли «как праздник»

ТАСС05:59
RT на русском

Лукашенко прокомментировал выборы президента Белоруссии

RT на русском05:31

Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины
Моя Москва.онлайнвчера в 12:18
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Le Monde (Франция): в Белоруссии люди выступают против Лукашенко, который уже объявлен победителем выборов (Le Monde)

Всего через несколько часов после закрытия избирательных участков, которые сулили шестую победу бывшему председателю колхоза, десятки тысяч человек вышли на улицы не только Минска, но и двух десятков других белорусских городов.
Le Monde (Франция): в Белоруссии люди выступают против Лукашенко, который уже объявлен победителем выборов (Le Monde)
ИноСМИ08:15

Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома

Суд Центрального района Кемерово приговорил к семи годам колонии общего режима похитительницу новорожденного ребенка из роддома, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по Кузбассу.
Интерфакс09:58

В России призвали создать механизм для удаления личных данных из сети

Глава Роскомнадзора Андрей Липов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости продумать механизм, который позволил бы по решению суда удалять из сети личные данные граждан.
RT на русском07:56
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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«Главный арбитр» РПЛ Кашшаи признал, что «Спартак» засудили

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил второй пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи» (2:2). «Арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте», — цитирует Кашшаи «Спорт-Экспресс».
BetOnвчера в 16:24

Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кэшбэка на туры по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю, сообщил в понедельник на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс04:52
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Мишустин передал Лукашенко поздравления в связи с победой на выборах

Москва, 10 августа 2020, 17:47 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой правительства Белоруссии Романом Головченко, в ходе которого передал поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах главы республики.
REGNUM10:47
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ФАС признала Apple злоупотребившей доминированием на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после обращения «Лаборатории Касперского» признала компанию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке приложений для устройств.
RT на русском11:20
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