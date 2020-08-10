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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Лукашенко назвал праздником выборы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы, состоявшиеся в республике 9 августа, праздником. Об этом он заявил на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лукашенко назвал прошедшие выборы праздником

Коммерсантъ06:57
Комсомольская правда

«Это праздник»: Лукашенко рассказал о выборах в Белоруссии

Комсомольская правда06:21
РБК

Лукашенко сравнил прошедшие выборы с праздником

РБК05:35
Lenta.ru

Лукашенко признал прошедшие выборы праздником

Lenta.ru05:42
Известия

Лукашенко назвал прошедшие выборы в Белоруссии праздником

Известия05:37
ТАСС

Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии прошли «как праздник»

ТАСС05:59
RT на русском

Лукашенко прокомментировал выборы президента Белоруссии

RT на русском05:31

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ru05:38
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газета23:00
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