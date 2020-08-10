В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера

Как напоминает издание, в марте 1944 года Гитлер подписал «Приказ фюрера №11», который обязывал немецких военных жестко оборонять свои позиции на Восточном фронте даже тогда, когда советская армия обходила их с разных сторон и фактически брала их в блокаду.