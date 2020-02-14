Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит закупать нефть в других странах даже в том случае, если она окажется дороже российской. Об этом 14 февраля сообщает БелТА.

Лукашенко рассказал о причинах закупки нефти в других странах

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