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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Лукашенко назвал праздником выборы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы, состоявшиеся в республике 9 августа, праздником. Об этом он заявил на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым.В источнике
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Московский Комсомолец

Лукашенко назвал прошедшие выборы «праздником»

Московский Комсомолец05:50
РБК

Лукашенко назвал овцами участников протестов

РБК07:04
ТАСС

Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии прошли «как праздник»

ТАСС05:59
Коммерсантъ

Лукашенко назвал прошедшие выборы праздником

Коммерсантъ06:57
Фонтанка.Ру

«Выборы как праздник». Лукашенко прокомментировал свою победу и назвал протестующих «овцами»

Фонтанка.Ру05:41
Известия

Лукашенко назвал прошедшие выборы в Белоруссии праздником

Известия05:37
RT на русском

Лукашенко прокомментировал выборы президента Белоруссии

RT на русском05:31

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Интерфакс02:24
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Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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