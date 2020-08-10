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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лукашенко назвал прошедшие выборы праздником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы главы республики прошли как праздник, а те, кто хотел его испортить, «засветились еще ярче». Он также прокомментировал протесты, которые прошли в стране после голосования. По его словам, были зафиксированы «звонки из-за границы».В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лукашенко назвал прошедшие выборы праздником

Коммерсантъ06:57
ТАСС

Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии прошли «как праздник»

ТАСС05:59
RT на русском

Лукашенко прокомментировал выборы президента Белоруссии

RT на русском05:31
Известия

Лукашенко назвал прошедшие выборы в Белоруссии праздником

Известия05:37
РБК

Лукашенко сравнил прошедшие выборы с праздником

РБК05:35
Фонтанка.Ру

«Выборы как праздник». Лукашенко прокомментировал свою победу и назвал протестующих «овцами»

Фонтанка.Ру05:41
Lenta.ru

Лукашенко назвал протестующих белорусов овцами

Lenta.ru06:05

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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В Роспотребнадзоре рассказали, грозит ли курортникам коронавирус

Проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, [специалисты выяснили, что] по российским курортам из десяти тысяч вернувшихся — заболевших порядка шести человек, — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
News.ru07:42

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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