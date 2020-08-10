Лукашенко назвал прошедшие выборы праздником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы главы республики прошли как праздник, а те, кто хотел его испортить, «засветились еще ярче». Он также прокомментировал протесты, которые прошли в стране после голосования. По его словам, были зафиксированы «звонки из-за границы».