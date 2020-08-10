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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лукашенко назвал прошедшие выборы праздником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы главы республики прошли как праздник, а те, кто хотел его испортить, «засветились еще ярче». Он также прокомментировал протесты, которые прошли в стране после голосования. По его словам, были зафиксированы «звонки из-за границы».В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лукашенко назвал прошедшие выборы праздником

Коммерсантъ06:57
ТАСС

Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии прошли «как праздник»

ТАСС05:59
Известия

Лукашенко назвал прошедшие выборы в Белоруссии праздником

Известия05:37
Фонтанка.Ру

«Выборы как праздник». Лукашенко прокомментировал свою победу и назвал протестующих «овцами»

Фонтанка.Ру05:41
Lenta.ru

Лукашенко признал прошедшие выборы праздником

Lenta.ru05:42
РБК

Лукашенко сравнил прошедшие выборы с праздником

РБК05:35
RT на русском

Лукашенко прокомментировал выборы президента Белоруссии

RT на русском05:31

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Маас в разговоре с Помпео высказался об угрозах США в адрес фирм ФРГ

Маас заявил, что в ходе беседы с американским коллегой «выразил недоумение», в частности, в связи с угрозами американских сенаторов в адрес компании Faehrhafen Sassnitz GmbH — оператора порта, где пришвартовано судно-трубоукладчик «Академик Черский», являющееся возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском09:17

В США биологи создали экспериментальную вакцину против вируса Зика

Согласно исследованию, опубликованному в издании Science Advances, группа молекулярных биологов под руководством Барни Грэма из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США последние несколько лет занималась разработкой вакцины против вируса Зика.
RuNews24.ru09:59
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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