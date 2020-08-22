Политика
NewInformЛукашенко назвал решением века мобилизацию ВС Белоруссии
Основные части вооруженных сил Белоруссии приведены в полную боевую готовность. Об этом в субботу, 22 августа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Глава республики в ходе визита в Гродно также назвал мобилизацию Вооруженных сил Белоруссии "самым серьезным решением за четверть века".
Читать в источнике
Оценить813
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Политика
Более 130 тыс. жителей ДНР получили российские паспорта
Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ, уже более 130 тыс. жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами.
ТАСС 07:25
Общество
ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии
Риск голода в мире из-за пандемии коронавируса может достигнуть «библейских масштабов».
BFM.ru 04:49
Общество
В омской больнице заявили, что поставили диагноз Алексею Навальному
КП - Омск вчера в 05:36
Кино
Фильм «Милашки» для Netflix обвинили в педофилии и порнографии
ИА Красная Весна вчера в 15:11
Экономика
Более 9 тыс. руб. В России готовят новое повышение пенсий
Минтруд России объявил о скором увеличении пенсионных выплат.
Лезги газет вчера в 20:10
Общество
Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката
Ранее обвиняемый в совершении смертельного ДТП Михаил Ефремов на заседании суда отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева.
РИА Новости вчера в 11:57
Авто
АвтоВАЗ объявил публичный конкурс на название для новой модели Lada
Тольяттинская компания «АвтоВАЗ» анонсировала очередной конкурс, в рамках которого любой житель России, которому исполнилось 18 лет, может помочь выбрать название для будущей модели Lada.
SpeedMe 01:39
Общество
Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей
Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.
РИА Новости 08:50
Общество
Борец Сидаков узнал об эскортном прошлом жены и выгнал ее со свадьбы
Сообщается, что родственники борца сперва с позором выгнали невесту, а затем увезли Сидакова, чтобы он не попал в переделку из-за случившегося.
Discover24 20 августа в 03:45
Футбол
Капитан «МЮ» Магуайр был арестован после драки в Греции
Советский спорт вчера в 07:49
Футбол
Самедова рассмешила речь Слуцкого перед матчем с Уэльсом на Евро-2016
Бывший хавбек сборной России Александр Самедов рассказал о мотивирующей речи главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого перед решающим матчем на Евро-2016.
Metaratings 02:47
Футбол
Футболисты «Урала» нанесли поражение «Краснодару» в чемпионате России
Матчем в Екатеринбурге между местным "Уралом" и "Краснодаром" стартовала программа четвертого тура чемпионата России по футболу.
Вести.Ru 09:08
Происшествия
В Японии зафиксировали падение неизвестного небесного тела
Падение неизвестного небесного тела было зафиксировано в ряде мест в Токио и других префектурах района Канто, сообщает издание "Иомури".
Российская газета 04:39
Общество
Украинская разведка передала данные через станцию «Мир»
Украинская разведка передала данные через затопленную станцию «Мир».
Дни24 01:21
Общество
В Минске задержали предполагаемого координатора незаконных протестов
В Минске милиция выявила одного из возможных координаторов незаконных уличных акций — 34-летний житель города искал новых протестующих и платил им за участие, сообщило МВД республики.
РИА Новости 07:48
Культура
Start представит сериал Константина Богомолова «Хороший человек»
Сериал создан по мотивам истории ангарского маньяка Михаила Попкова, сообщила пресс-служба сервиса.
Газета Культура 20 августа в 03:40
Политика
Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли
Власти Лихтенштейна направили жалобу в ЕСПЧ, требуя возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны, пишет Financial Times.
РИА Новости 07:58
Происшествия
Алексей Навальный доставлен на лечение в больницу в Берлине
ИА Красная Весна 04:49
Здоровье
Лечащие врачи Навального окончательно исключили его отравление
Точный диагноз, поставленный Алексею Навальному, исключает отравление, заявил главный врач омской больницы, где лечится оппозиционер, Александр Мураховский, 21 августа сообщает пресс-служба регионального минздрава.
ИА Красная Весна вчера в 16:42
Единоборства
Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков одержал победу над американцем Райаном Бейдером и завоевал чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе.
РИА Новости 00:10
Политика
Лукашенко обвинил в организации беспорядков в Белоруссии США и Европу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США и страны Европы в организации беспорядков в республике.
ФАН вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Юлия Барановская заявила, что у Моргенштерна застиранные трусы
CT news вчера в 09:11
Происшествия
При крушении самолета в Южном Судане погибли не менее 17 человек
По меньшей мере 17 человек погибли при крушении грузового самолета в Южном Судане, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости 07:17
Общество
Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации национального центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал, как проходило лечение российского блогера Алексея Навального в Омске, отметив, что его семья была максимально корректна и внимательна по отношению к врачам, а его окружение, напротив, устроило "вакханалию".
РИА Новости 07:54
Технологии
Новый рекорд скорости интернета установлен в Лондоне
Экономика сегодня вчера в 10:27
Фигурное катание
Губерниев рассказал, почему Загитова не объявляет о завершении карьеры
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил отсутствие Алины Загитовой в списках участников предстоящих этапов Кубка России по фигурному катанию.
РИА Новости 05:30