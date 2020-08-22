Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
NewInform
NewInform

Лукашенко назвал решением века мобилизацию ВС Белоруссии

Основные части вооруженных сил Белоруссии приведены в полную боевую готовность. Об этом в субботу, 22 августа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Глава республики в ходе визита в Гродно также назвал мобилизацию Вооруженных сил Белоруссии "самым серьезным решением за четверть века".В источнике
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко заявил о «шевелении» войск НАТО у границ Белоруссии

РБКвчера в 07:49
РИА Новости

Лукашенко рассказал о своем самом серьезном решении «за четверть века»

РИА Новостивчера в 07:48
Коммерсантъ

Лукашенко назвал переброску войск на запад страны самым серьезным решением за четверть века

Коммерсантъвчера в 07:07
РЕН ТВ

Лукашенко заявил, что привел армию в полную готовность

РЕН ТВвчера в 07:03
ТАСС

Лукашенко заявил, что привел армию в полную готовность из-за активности сил НАТО у границы

ТАССвчера в 06:43
Газета.Ru

Лукашенко рассказал о самом серьезном решении за четверть века

Газета.Ruвчера в 06:38
RT на русском

Лукашенко заявил о «шевелении» войск НАТО у границ Белоруссии

RT на русскомвчера в 06:14
КП - Беларусь

Лукашенко: Основные части Вооруженных Сил приведены в полную боевую готовность

КП - Беларусьвчера в 06:54

Россиян предупредили о вреде беспроводных наушников

Ослабевание сигнала через несколько метров говорит, что они относительно безопасны.В ряде стран разработаны стандарты безопасности для данных устройств и они подлежат строгой сертификации.
Уфимские Заметкивчера в 13:53
511