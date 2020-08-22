Лукашенко назвал решением века мобилизацию ВС Белоруссии

Основные части вооруженных сил Белоруссии приведены в полную боевую готовность. Об этом в субботу, 22 августа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Глава республики в ходе визита в Гродно также назвал мобилизацию Вооруженных сил Белоруссии "самым серьезным решением за четверть века".