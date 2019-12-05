Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрЛукашенко назвал россиян братьями

С соседями надо жить дружно, уверен Лукашенко. Но Белоруссия оставляет за собой право сотрудничать еще и с Европой и с США. Это не помешает отношениям с Россией.
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Эксперты рассказали, чего Москва и Минск ждут от взаимной интеграции

РИА Новости09:54

#БеларусьНаш? Почему в Минске опасаются повторить судьбу Крыма

Дождьвчера в 13:41

Лукашенко: На предстоящих переговорах с Путиным может быть принято решение об углубленной интеграции РФ и Белоруссии

Эхо Москвы06:06

Лукашенко не исключил решения об интеграции на встрече с Путиным 7 декабря

Коммерсантъ05:59

Лукашенко поставил интеграцию с Россией под вопрос из-за газового обмана

Lenta.ru05:56

Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным

News.ru04:04

Лукашенко не исключил принятие решения об интеграции на переговорах с Путиным

Известия06:56
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 11:17, Ашберн

Лукашенко об отношениях с РФ: «Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти»

КП - Беларусь04:01
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика

США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
BFM.ru 10:34
Политика

Зеленский впервые попал на обложку Time

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
РБК 10:56
Энергетика

Нефть настроилась на новые сокращения ОПЕК

Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК в Вене, 5 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM 09:19
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Общество

В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
РИА Новости 09:57
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
ТАСС вчера в 16:27
Здоровье

Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
News.ru 05:25
Спорт

Бах: МОК будет обязан следовать решению WADA по России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация будет обязана следовать любому решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
RT на русском 09:24
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
RT на русском 09:57
Шоу-бизнес

Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения

Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Летидор 02:43
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк извинился перед Джессикой Бил

На прошлой неделе Джастин Тимберлейк немного перебрал на вечеринке после тяжелого съемочного дня.
Sunmag.me 09:21
Гаджеты

Рассекречены характеристики смартфона Huawei Nova 6 SE

Вслед за Huawei Nova 6, в Сети появились характеристики смартфона Nova 6 SE.
ITZine.ru вчера в 02:58
Политика

«Нафтогаз» обосновал предложенные России цены на транзит газа

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" аргументировать необходимость уменьшить тариф на транзит газа.
RuNews24.ru 02:23
Политика

Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
Газета.Ru 04:31
Культура

Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру

Мой Брянск 08:08
Музыка

«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей 2019 года

Piter.tv 01:41
Политика

Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

Оператор "Северного потока -2" компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб.
Газета.Ru 04:26
Политика

Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента

Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.
RT на русском 09:31
Политика

В Донбассе прокомментировали планы Киева провести выборы

Накануне, 5 декабря стало известно о намерении властей Украины провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса одновременно с местными выборами по всей стране, которые состоятся 31 октября 2020 года.
Lenta.ru 11:01
Происшествия

Пострадавший в драке капитан «Амура» больше не сыграет в этом сезоне

Капитан хабаровского "Амура" Максим Кондратьев, пострадавший в драке на парковке у одного из местных кафе, больше не сыграет в этом сезоне.
Газета.Ru 10:29
Армия и оружие

В Военной академии Генштаба освятили икону Архангела Михаила

Московский Комсомолец 08:42
Политика

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
РБК 09:07
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«Газпром» может стать титульным спонсором команды Квята

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Метформин от диабета может провоцировать рак

Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.
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«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
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Кино

Венсан Кассель привез в Москву новый фильм

Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
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Для отечественного софта разработали критерии господдержки

Ранее Минкомсвязь предложила при поддержке отечественного софта учитывать новизну идеи, проработанность бизнес-плана, техническую возможность реализации, потенциал импортозамещения продукта, факт попадания его разработчика в санкционный список и др.
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Задержан бывший фигурант дела о беспорядках в Москве

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Газета.Ru 03:53
Политика

Скабеева дозвонилась до Зеленского

Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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