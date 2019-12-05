Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко назвал россиян братьями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия для Белоруссии является стратегическим партнером в экономической, политической и военной сферах, в РФ живут "наши братья".
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Лукашенко назвал россиян братьями

РИА Новости04:02

Лукашенко назвал россиян братьями

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Лукашенко назвал жителей России братьями

Газета.Ru05:50

Лукашенко: Россия – стратегический партнер Белоруссии

REGNUM05:31

Лукашенко назвал россиян «братьями»

Телеканал 360°07:13

Лукашенко заявил, что создание единого парламента с Россией не обсуждается

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Лукашенко исключил объединение России и Белоруссии

Труд05:16
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Лукашенко сказал главное: «Россия - наш стратегический партнер, и там живут наши братья»

КП - Беларусь03:38
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
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Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
Газета.Ru 04:31
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Общество

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Главу «Нафтогаза» допросили в США по делу Джулиани

Главу "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева допросили прокуроры в Нью-Йорке по делу в отношении двух предполагаемых помощников адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
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Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
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Футбол

Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
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Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.
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Политика

Путин пригласил 96-летнего ветерана из Ейска на Парад Победы в Москву

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Экономика

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Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.
Газета.Ru 06:37
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Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
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На этапе Кубка мира в Эстерсунде мужчины пробегут индивидуальную гонку

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Авто

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В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
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Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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