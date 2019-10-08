Политика

РБКРБКЛукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной. Об этом он сказал на форуме в Минске, сообщает ТАСС.
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Дмитрий Песков
Неважно, кто кем кого считает. Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. А главное, важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 05:29

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