Неважно, кто кем кого считает. Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. А главное, важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной. Об этом он сказал на форуме в Минске, сообщает ТАСС.

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

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