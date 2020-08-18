с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета - это попытка захвата власти, и пригрозил "адекватными мерами".

Политика Швеция заявила о приостановке выплаты помощи Белоруссии Швеция объявила о решении заморозить часть помощи Белоруссии, которую она хотела направить на государственные проекты республики. 22

Культура В сентябре откроется Шахтинский драматический театр В начале августа в Шахтинском драматическом театре после длительной самоизоляции и летних отпусков собралась вся труппа.

Путешествия Десятки тысяч немецких туристов срочно улетают из Испании Более 40 тысяч немецких туристов должны в ближайшую неделю покинуть Балеарские острова и другие территории Испании, сообщает Tourprom. 7

Кино «Поезд в Пусан 2»: Зомби-апокалипсис случился. Но только в Южной Корее Кстати, слово «полуостров» вынесено и в само заглавие картины, видимо, чтобы российский зритель проассоциировал происходящее с кое-каким другим полуостровом и охотнее пошел бы посмотреть, что это там опять учудили зомби-интервенты (это, конечно же, шутка).

Политика Цепкало с семьёй не пустили в летевший из Киева в Варшаву самолёт Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало и его родные не смогли подняться на борт лайнера польской авиакомпании LOT, который вылетал из украинской столицы в польскую. 121

Общество Минтранс РФ подготовит варианты создания дальневосточной авиакомпании Благовещенск, 18 августа 2020, 09:23 — REGNUM Министерство транспорта России до 10 сентября представит правительству сценарии создания дальневосточной авиакомпании с учетом развития парка судов и динамики пассажирских перевозок.

Финансы Экономисты дали страшные прогнозы на осень: 100 рублей за евро На прошлой неделе известный ученый-экономист Руслан Гринберг дал в беседе с «МК» безрадостный прогноз: рубль продолжит падать по отношению к мировым валютам, девальвация неизбежна.

Политика Захваченный мятежниками президент Мали объявил о своей отставке Бамако, 19 августа 2020, 04:24 — REGNUM Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, ранее захваченный военными в результате мятежа, 19 августа объявил о своей отставке. 2

Происшествия Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник. 1

Политика Сенат США обвинил Дерипаску в лоббировании интересов России за рубежом Комитет Сената США по разведке считает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска продвигал интересы РФ в странах, где у него были экономические интересы, включая Украину. 19

Авто Toyota и Amazon расширяют сотрудничество Сотрудничество между Toyota и AWS поможет создать основу для оптимизированного и безопасного обмена данными в рамках всей компании и ускорить переход к технологиям мобильности CASE (Connected, Autonomous / Automated, Shared and Electric), подчеркивается в сообщении.