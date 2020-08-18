Политика
ИнтерфаксЛукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета - это попытка захвата власти, и пригрозил "адекватными мерами".
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание Координационного совета для трансфера власти в Белоруссии ‒ это попытка захвата власти в стране, сообщает агентство «БелТА».Ведомости10:11
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