Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЛукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета - это попытка захвата власти, и пригрозил "адекватными мерами".
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание Координационного совета для трансфера власти в Белоруссии ‒ это попытка захвата власти в стране, сообщает
 агентство «БелТА».
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Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти

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