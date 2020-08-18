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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Белорусские оппозиционеры пытаются «убаюкать власть и силовые структуры», цитирует Лукашенко БелТА.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание Координационного совета для трансфера власти в Белоруссии ‒ это попытка захвата власти в стране, сообщает
 агентство «БелТА».
Ведомостивчера в 10:11
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RT на русском

Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти

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Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

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Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захватить власть

РИА Новостивчера в 10:02
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Александр Лукашенко ушел в монолог

Коммерсантъвчера в 16:28
ТАСС

Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти

ТАССвчера в 10:50
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РБКвчера в 12:41
Комсомольская правда

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Комсомольская правда18:15

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REGNUMвчера в 11:02
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