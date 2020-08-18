Под Красноярском прошли испытания нового двигателя для ракеты «Сибирь»

Огневые тесты с использованием жидких компонентов в НКК запланировали на конец осени 2020 г. По задумке авторов проекта, ракета-носитель "Сибирь" в будущем будет доставлять на орбиту коммерческие спутники и грузы до 1 тонны.