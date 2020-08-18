Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Белорусские оппозиционеры пытаются «убаюкать власть и силовые структуры», цитирует Лукашенко БелТА.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание Координационного совета для трансфера власти в Белоруссии ‒ это попытка захвата власти в стране, сообщает
агентство «БелТА».
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